Visa e Glovo insieme per supportare il commercio locale

Per incoraggiare il piccolo commercio e i negozi di prossimità a un Glovo , la piattaforma di delivery multi-categoria, uniscono le forze.Unal'obiettivo dibasandosi su strumenti. Le nuove tecnologie e il web permettono infatti diallargando il raggio degli utenti altrimenti difficili da raggiungere, specialmente per le piccole realtà imprenditoriali.diconfluiranno in uno spazio dedicato "", all'interno dell'app di Glovo, che verrà promosso – attraverso delle campagne promozionali – da entrambe le società. Per tutta l'estate, le campagne coinvolgerannodistribuiti in tutta Italia da. Il tutto con unda una parte fe i loro prodotti stimolandone il consumo e, dall'altra, supportare i piccoli esercenti in un percorso di, fondamentale per lo sviluppo del proprio business. Uno sviluppo che deve essere inserito in un contesto di mercato nuovo, sia lato domanda che offerta, e segnato da una crescita importante della spesa online.Un recente studioe, rispetto a quanto rilevato l'anno precedente. Inoltre, ilrisulta attualmente la modalità preferita in Europa, con due acquisti su tre in negozio effettuati tramite carta contactless o telefono cellulare.In Italia, in particolare,(Dati VisaNet ad Aprile 2020). Ciononostante, una ricerca di Visa - Visa SME acceptance survey October 2019 - ha rilevato cheEcco perché le due aziende uniscono le forze con l'obiettivo comune di supportare concretamente, in questo periodo particolarmente difficile, loattraverso il digitale che porta in primis efficienza a costi contenuti.Sia Visa che Glovo stanno sostenendo i rispettivi settori grazie a unche mette al centro l'evoluzione delle esigenze del mercato sia lato domanda, che offerta."L'emergenza sanitaria ha modificato in maniera incisiva l'approccio dei commercianti di quartiere e dei negozi di prossimità che hanno dovuto reinventare i propri servizi, affidandosi molto di più al digitale rispetto al passato. In questo quadro, il delivery e l'e-commerce diventano due alleati imprescindibili anche in questa fase di 'nuova normalità', in quanto offrono ai consumatori, ancora restii alla fisicità dei negozi, la comodità di ricevere in totale sicurezza i prodotti necessari, e ai commercianti una vetrina online che altrimenti non potrebbero avere in tempi brevi. Una piattaforma come la nostra non si limita semplicemente a spostare da un punto all'altro della città degli oggetti, ma offre ai partner commerciali e utenti un marketplace su scala locale: per ogni singola esigenza da soddisfare all'interno della propria città, si può trovare la soluzione su Glovo". – commenta"A seguito dell'emergenza COVID-19, - sottolinea– le piccole imprese italiane sono sotto pressione, molte di loro hanno saputo adattarsi introducendo nuovi servizi, come le consegne a domicilio e il take away, e adottando una maggior flessibilità nei pagamenti. Ma per le pmi, portare il proprio business online può essere un processo costoso e complicato. Ecco perché Visa sta collaborando con i propri partner per consentire alle piccole imprese di costruire rapidamente una presenza digitale fornendo loro strumenti, risorse e visibilità. In questa direzione va l'iniziativa con Glovo, con cui siamo molto orgogliosi di collaborare, e che fa parte di un piu' ampio impegno portato avanti da Visa a sostegno delle piccole imprese in Italia."Oltre alle attività di promozione sui diversi canali digitali, Glovo mettera' a disposizione dei titolari di carta Visa un 'credito' di 10 euro per acquisti all'interno della sezione 'Attività Locali'.