LibreOffice 7.0: arriva la nuova release della suite per ufficio open source

Il progetto LibreOffice ha annunciato la disponibilità di LibreOffice 7.0 , una nuova release che fornisce delle importanti novità: supporto per OpenDocument Format (ODF) 1.3; motore grafico Skia e accelerazione basata su GPU Vulkan per migliori prestazioni; e compatibilità accuratamente migliorata con i file DOCX, XLSX e PPTX.Tra le novità abbiamo:• Supporto per ODF 1.3. OpenDocument, il formato nativo standard e aperto per i documenti d'ufficio, è stato recentemente aggiornato alla versione 1.3 come specifica del Comitato Tecnico OASIS. Le novità più importanti sono le firme digitali per i documenti e la crittografia basata su OpenPGP dei documenti XML, con miglioramenti in aree quali il tracciamento delle modifiche e ulteriori dettagli nella descrizione degli elementi nelle prime pagine, nel testo, nei numeri e nei grafici. Lo sviluppo delle funzionalità di ODF 1.3 è stato finanziato con donazioni a The Document Foundation.• Motore grafico Skia e accelerazione basata su GPU Vulkan. Il motore grafico Skia è stato implementato grazie alla sponsorizzazione di AMD, ed è ora il default su Windows, per prestazioni più veloci. Skia è una libreria grafica 2D open source che fornisce API comuni che funzionano su una varietà di piattaforme hardware e software, e può essere utilizzata per generare testi, forme e immagini. Vulkan è un'API di nuova generazione per la grafica e il calcolo, con gestione efficiente e multipiattaforma delle moderne GPU.• Migliore compatibilità con i file DOCX, XLSX e PPTX. DOCX ora salva in modalità nativa 2013/2016/2019, invece della modalità di compatibilità 2007, per migliorare l'interoperabilità con più versioni di MS Office, in base allo stesso approccio di Microsoft. L'esportazione in file XLSX con nomi di fogli più lunghi di 31 caratteri è ora possibile, insieme all'esportazione delle caselle di controllo in XLSX. Infine, ci sono stati miglioramenti al filtro di importazione/esportazione PPTX.Vediamo le nuove funzionalità nel dettaglio:GENERALE• Nuovo tema di icone, predefinito per macOS: Sukapura• Nuove gallerie di forme: frecce, diagrammi, icone e altro ancora...• Nuovi effetti di luminosità per gli oggettiWRITER• Navigator è più facile da usare, con più menu contestuali• Viene supportato il testo semitrasparente• I segnalibri possono essere visualizzati in-line nel testo• Nuove opzioni di numerazione per le liste, per coerenza• Migliore gestione delle virgolette e degli apostrofiCALC• Nuove funzioni per la generazione di numeri casuali non volatili• Aggiunta di una scorciatoia da tastiera per autosumIMPRESS & DRAW• Anche qui è supportato il testo semitrasparente• I pedici ritornano ora al valore predefinito dell'8%• È possibile generare PDF di dimensioni superiori a 500 cm