Il cloud gaming arriva su Xbox Game Pass Ultimate a settembre senza costi aggiuntivi

Phil Spencer, capo di Xbox, a partire da settembre 2020, Xbox Game Pass Ultimate includerà l’accesso al cloud gaming senza costi aggiuntivi. Gli utenti del servizio potranno quindi giocare a oltre 100 titoli Xbox Game Pass dal proprio dispositivo mobile direttamente dal cloud.

ha annunciato tramite un blog post che,. Gli utenti del servizio potranno quindi giocare a oltre 100 titoli Xbox Game Pass dal proprio dispositivo mobile direttamente dal cloud.

Il blog post ha inoltre confermato alcuni impegni presi da Xbox nei confronti dei giocatori per la fase di passaggio alla next-gen. La prossima generazione di console, infatti, sarà molto diversa da quelle che l’hanno preceduta e sarà caratterizzata dalla diffusione di nuove modalità di gioco, come il cloud gaming e i servizi di abbonamento, ma anche da nuove opportunità per giocare con i propri amici su diverse piattaforme.

Inoltre è stato rivelato che:

I giocatori non saranno obbligati a passare alla next-gen : i titoli Xbox Game Studios che arriveranno nei prossimi anni saranno giocabili sia su Xbox Series X sia su Xbox One e l’azienda continuerà a supportare il cross-play, in modo che i gamer possano divertirsi con i propri amici a prescindere dalla piattaforma o dalla generazione di console utilizzata.

Grazie alla tecnologia Smart Delivery, i giocatori potranno comprare i titoli una volta sola e giocare sulle diverse generazioni di console senza costi aggiuntivi. Titoli molto attesi come Assassin’s Creed: Valhalla e Cyberpunk 2077 supporteranno lo Smart Delivery.

I titoli Xbox Game Studios saranno giocabili sin dal giorno di lancio su Xbox Game Pass.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita