Da AOC un monitor da 31.5” in collaborazione con Studio F. A. Porsche

annunciato la disponibilità negli store del suo U32U1, nuovo modello da 31.5" (80 cm) in collaborazione con Studio F. A. Porsche.

Risultato della combinazione dell'audace design dell'agenzia Studio F. A. Porsche e della tecnologia di altissimo livello di AOC, questo monitor aziendale premium, con risoluzione 4K e VESA DisplayHDR 600, è pensato sia per i professionisti, sia per gli utenti più attenti al design. Le sue caratteristiche più amate, che gli anno assicurato il premio Red Dot Design Award, sono il display frameless su 4 lati, sottile e inclinabile che si eleva dal suo treppiede in metallo lucido, regolabile in altezza fino a 120 mm. La piastra posteriore in alluminio dagli angoli arrotondati, che ospita anche i connettori per i cavi, crea a sua volta un raffinato contrasto con la cover posteriore.

Oltre al connettore DisplayPort 1.4, questo monitor presenta anche un HDMI 2.0, una porta USB-C e un hub USB 3.2.

La connessione USB-C permette il DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook o da un altro computer. La USB Power delivery può al contempo caricare la batteria del notebook fino a 65 W e la USB 3.2 garantisce un trasferimento dati estremamente rapido.





L'AOC U32U1 è ora disponibile negli store al prezzo consigliato di €959.

