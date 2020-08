Google: aggiornamenti e nuove funzionalità relative agli annunci audio

Google

ha annunciato nuove funzionalità audio inper semplificare il processo di creazione degli annunci e la possibilità di consultare la nuova sezione di inventario audio di Marketplace che offre agli utenti di Display & Video 360 una nuova soluzione per trovare in modo facile e veloce i publisher e gli inventari dei publisher più adatti agli obiettivi e alle impostazioni delle campagne.Inoltre per aiutare i publisher a ottimizzare i loro contenuti audio digitali,sta aggiornando il supporto per gli annunci audio con nuove funzionalità come Dynamic Ad Insertion, la monetizzazione programmatica e nuove capacità di previsione audio. Grazie a queste nuove funzionalità, i publisher hanno l'opportunità di monetizzare i loro contenuti audio digitali mentre gli inserzionisti sono in grado di raggiungere un pubblico più rilevante e gli ascoltatori possono sperimentare annunci di migliore qualità.Le nuove funzionalità audio in Display & Video 360 sono spiegate nel blogpost pubblicato da Google a questo link