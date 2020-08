LG: i risultati finanziari del secondo trimestre 2020 influenzati dalla pandemia

I risultati finanziari del secondo trimestre 2020 disono stati influenzati significativamente dall’impatto globale della pandemia. Le entrate consolidate di 12.83 trilioni KRW (10.51 miliardi USD), mentre l’utile operativo di 495.4 miliardi KRW (405.65 milioni USD) è sceso del 24.1% rispetto al risultato operativo del secondo trimestre dello scorso anno.LG Home Appliance & Air Solution Company ha registrato ricavi per 5.16 trilioni KRW (4.22 miliardi USD) nel secondo trimestre, diminuiti del 15.5% dal secondo trimestre del 2019, a causa di una leggera diminuzione della domanda globale durante la pandemia. Il reddito operativo di 628 miliardi KRW (514.23 milioni USD)è stato il risultato di secondo trimestre più alto nella storia di LG H&A Company.Guardando al futuro, LG H&A Company continuerà a crescere grazie alle soluzioni tecnologiche in linea con il crescente interesse dei consumatori per uno stile di vita più sano.I ricavi e profitti del secondo trimestre di LG Home Entertainment Company hanno risentito delle misure restrittive del lockdown,. Le vendite sono state di 2.26 KRW trilioni (1.85 miliardi USD), una decrescita del 24.4% rispetto al secondo trimestre del 2019 e il reddito operativo di 112.8 miliardi KRW (92.37 milioni USD) è sceso del 25.9%. In aggiunta alla continua riduzione dei costi dei materiali, LG HE Company ha tenuto sotto controllo gli investimenti marketing, incrementando la disponibilità dei prodotti premium TV, aumentando le vendite online e ottimizzando ulteriormente l’efficienza operativa per riportare la redditività in linea con lo scorso anno.LG Mobile Communications Company ha reso pubbliche le vendite del secondo trimestre pari a 1.31 trilioni KRW (1.07 miliardi USD), un incremento del 31.1% dal primo trimestre. Il significativo miglioramento è dovuto in parte alla riapertura dei mercati dopo il lockdown. La perdita operativa di 206.5 miliardi KRW (169.10 milioni USD) è diminuita se paragonata al secondo trimestre del 2019 e al primo trimestre del 2020, come risultato di una migliore efficienza del marketing e un maggiore controllo dei costi. Si prevede, grazie al lancio globale di, una crescita nelle vendite e nella redditività creando un momentum per gli smartphone LG.LG Vehicle Component Solutions Company ha registrato delle entrate trimestrali di 912.2 miliardi KRW (746.95 milioni USD), una decrecita del 40% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno e una perdita operativa di 202.5 miliardi KRW (165.82 milioni USD) come risultato dello stop alla produzione delle case automobilistiche globali collegato alla pandemia. Si prevede che la domanda di ricambi automobilistici riprenderà gradualmente non appena le maggiori aziende riprenderanno le operazioni.LG Business Solutions Company ha riportato delle vendite pari a 1.31 trilioni KRW (1.07 miliardi USD) nel secondo trimestre, 12.6% in meno dello stesso trimestre dello scorso anno, mentre il risultato operativo è sceso a 98.30 miliardi KRW (80.49 milioni USD). Per fronteggiare le sfide attuali di mercato, la divisione B2B di LG si impegna per creare opportunità business seguento il crescente trend dei servizi “untact”, con un focus sui prodotti di digital signage, rafforzando la propria competitività sui pannelli solari e rafforzando le proprie soluzioni per lo smart working e la formazione a distanza.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita