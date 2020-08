Tiscali amplia la copertura della Fibra in Sardegna in 170 nuovi comuni

amplia la copertura della, raggiungendograzie alla tecnologia NGA (Next Generation Access) ulteriori 170 Comuniin zone dove la Fibra era finora scarsamente presente. In questo modo,arrivano a 236 i comuni sardi in cui Tiscali rende disponibile i serviziin Fibra.La società sarda è in grado di offrire nei comuni di nuova coperturailin modalità FTTC (Fiber to thecabinet, con velocità fino a 200 Mbps), o FTTH (Fiber to the home, convelocità fino a 1 Gigabit), a seconda della copertura.Tiscali Ultrainternet Fibra è disponibile per i clienti privati in due versioni:- UltraInternet Fibra Open, a 28,95 € al mese offre,oltre all’accesso a internet, chiamate a consumo, servizio “chiè” gratuito, due mesi di Infinity (il servizio di Streaming on Demandgrazie al quale è possibile accedere gratuitamente a film in primavisione, serie TV, cartoni animati e molti altri contenuti), attivazioneinclusa e modem super wi-fi gratis;- Ultrainternet Fibra Full, a 30,95 offre, oltreall’accesso a Internet, chiamate verso fissi e cellulari nazionaliillimitate, servizio “chi è” gratuito, sei mesi di Infinity,attivazione inclusa e modem super wi-fi gratis.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita