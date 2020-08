Amazon: Milano, Roma e Torino il podio delle città che leggono di più

Milano

Durante l'estate, che si affronti un viaggio itinerante o una vacanza relax su qualche spiaggia, la lettura si conferma una compagna di viaggio che non può mancare nelle vacanze degli italiani. Anche quest'anno, per l'ottavo anno consecutivo,ha stilato la classifica delle città italiane che acquistano più libri, prendendo in esame il numero di titoli in formato cartaceo e digitale acquistati dai clienti di Amazon.it durante l'ultimo anno su base pro capite nei centri abitati con più di 90.000 abitanti.si conferma regina della lettura per l'ottavo anno consecutivo, conquistando lo scettro di città più appassionata di libri, sia in formato cartaceo sia in digitale.guadagna la seconda posizione rispetto allo scorso anno mentreconquista il terzo gradino del podio, scalzando così, che scivolano rispettivamente invece al quarto e ottavo posto della classifica delle città che leggono di più, e Pisa, che esce dalla top ten. La rivelazione di quest'anno è, che entra per la prima volta nella top ten volando direttamente in nona posizione.Di seguito la TOP 10 delle città italiane che leggono di più:guadagna tre posti rispetto allo scorso anno, superando, che scivola settima in classifica., che la classifica del 2019 vedeva tra le protagoniste della top tre, perde posizioni classificandosi come ottava. Tra i nuovi ingressi nella Top10 rispetto al 2019, insieme a Napoli, figuranoche conquistano la sesta e la decima posizione della classifica.Nelle successive posizioni, rilevante risulta la crescita di, che passa dal 47° al 13° posto,, che scala dal 46° al 20° posto e, che migliora la propria classifica dal 50° al 36° posto.Se si guarda alla classifica delle 10 città italiane che prediligono leggere in formato digitale, Milano si conferma la città che acquista più eBook da Kindle Store. Scalano la classifica Roma e Torino, seguite da Bologna e Genova. Firenze si aggiudica la sesta posizione, seguita da Padova, Trieste e Verona. Assente dalla top ten delle città che amano la lettura in digitale Napoli (16a), lasciando posto a Cagliari, che conquista la decima posizione.Quest'anno, che vedono al primo posto i libri per bambini e ragazzi, seguiti dai classici della letteratura. Presenti sul podio dei generi più apprezzati, si trovano i libri di Sociologia e di Scienze Sociali, seguiti dai Fumetti e Manga, che conoscono un grande pubblico in Italia. Al quinto posto i libri di scienze, tecnologie e salute.e: il capoluogo lombardo è infatti la città in cui si leggono più testi dei generi non-fiction, cucina, fantascienza e fantasy, viaggio, motivazionali, economia e finanza, benessere; a differenza dell'anno scorso, conquista il primo posto anche per i romanzi rosa.Stabili in classifica anche Roma e Torino, che si aggiudicano argento e bronzo in tutte le categorie.Napoli entra nelle top ten delle città in cui si leggono libri dei generi motivazionali, economia e finanza e benessere, lasciando spazio alla romantica Verona, che si aggiudica il quarto posto nella classifica per i romanzi rosa. Firenze e Bologna si confermano amanti della buona tavola, posizionandosi al quarto e quinto posto per i libri di cucina.