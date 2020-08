Settore del Beauty: Pinterest lancia nuovi aggiornamenti

Pinterest ha lanciato alcuni aggiornamenti per rendere la piattaforma ancora più inclusiva, insieme agli approfondimenti dell'ultimo Global Beauty Report.

Essendo una delle più grandi piattaforme di bellezza al mondo, Pinterest si è impegnata a fornire contenuti di bellezza che siano inclusivi, pertinenti e personalizzati.

Innanzitutto, le gamme di tonalità della pelle (il filtro dei risultati di bellezza inclusivi di Pinterest) sono ora disponibili in altri paesi, tra cui Regno Unito, Canada, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. La funzione è stata anche aggiornata in modo che gli utenti possano facilmente filtrare i risultati relativi alla bellezza in base alla tonalità della pelle direttamente dalla pagina dei risultati della ricerca.

Inoltre, la qualità della tecnologia è migliorata e il numero di Pin di bellezza e moda in cui è possibile identificare il proprio tono della pelle è quadruplicato. Adesso, il segnale di tonalità della pelle di Pinterest ha il triplo di possibilità di rilevare una gamma più vasta tra i migliori risultati di ricerca.

In secondo luogo, il trucco rossetto virtuale di Pinterest Try on si sta espandendo per includere oltre 9K tonalità di rossetto.

A differenza di altre tecnologie in realtà aumentata, Try On non leviga la pelle o ha effetti di alterazione dell'immagine che rendono le persone meno simili a se stesse: si tratta della realtà (non aumentata). Try On è attualmente disponibile negli Stati Uniti e verrà lanciato nel Regno Unito nei prossimi mesi.

Infine, i dati del Global Beauty Report di Pinterest mostrano che:

Il desiderio di bellezza personalizzata continua a crescere . A giugno, le ricerche globali relative alle acconciature naturali hanno iniziato a crescere con "acconciatura naturale per donne di colore" in aumento di 28 volte e "estetica del rossetto nero" aumentata dell'89%.

La bellezza naturale regna con l'approccio "less is more" . Gli utenti di Pinterest stanno accettando ed enfatizzando le proprie lentiggini e imperfezioni con ricerche per "lentiggini su persone asiatici" in aumento del 59%, "modelli con acne" in aumento del 2x mentre le ricerche di "antirughe" sono in calo del 30% e "rimozione delle cicatrici" in calo del 96%.

Anche gli uomini sono alla ricerca di modi creativi per accettare ed esprimere il proprio aspetto fisico con "acconciature per capelli lunghi" per gli uomini aumentate fino a 25 volte e "trucco creativo" fino a 7 volte.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita