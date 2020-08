Apple Music Radio: al via le trasmissioni della radio firmata Apple

Apple Music 1 è condotta dai presentatori d’eccellenza: Zane Lowe, Ebro Darden, Brooke Reese, Dotty, Hanuman Welch, Matt Wilkinson, Nadeska, Rebecca Judd e Travis Mills, e propone una gamma di show dei più grandi nomi del panorama musicale, come Action Bronson, Billie Eilish, Elton John, Joe Kay, Lil Wayne, Frank Ocean, Vince Staples e The Weeknd, oltre ai nuovi programmi con Aitch, Kerwin Frost, HAIM, Lady Gaga, Nile Rodgers, Travis Scott, Charlie Sloth, Young M.A e tanti altri.

ha annunciato, disponibili in 165 Paesi. In pratica, la radio globale di punta, ora si chiamerà, e debutteranno due nuove stazioni: Apple Music Hits , per celebrare le canzoni più amate degli anni ’80, ’90 e 2000, e Apple Music Country , dedicata alla musica country.Dal lancio di Apple Music nel 2015, Beats 1 è cresciuta fino a diventare una delle radio più ascoltate al mondo, con un’offerta sempre d’eccellenza: le migliori interviste d’approfondimento agli artisti, più esclusive e anteprime internazionali, e una programmazione unica che anno dopo anno ha saputo fare notizia e produrre cambiamenti culturali.“Negli ultimi cinque anni, in ogni momento significativo per il mondo della musica, Beats 1 ha messo la human curation in primo piano e attratto ascoltatori con programmi in esclusiva creati dalle persone più innovative, rispettate e amate del settore” ha dichiarato Oliver Schusser, Vice President of Apple Music, Beats, and International Content. “Ora Apple Music Radio fornisce una piattaforma globale senza uguali dove artisti di ogni genere possono parlare di musica, fare musica e condividerla con i fan. Ed è solo l’inizio: continueremo a investire nella radio live e a creare opportunità per permettere agli ascoltatori di tutto il mondo di entrare in contatto con la musica che amano.”Apple Music Hits invece offre. La stazione presenta inoltre nuovi programmi con artisti e conduttori famosi, per far scoprire agli ascoltatori le storie dietro alle canzoni più amate al mondo.Infineoffre un mix della migliore musica del momento e presenta ai fan le star di domani, senza dimenticare i brani e gli artisti leggendari che hanno plasmato e definito il country nel corso degli anni.