Apple: promozione per Phil Schiller

Apple ha annunciato che Phil Schiller diventerà Apple Fellow, coronando la sua lunga carriera in Apple iniziata nel 1987. In questo nuovo ruolo, che fa capo direttamente al CEO Tim Cook, Schiller continuerà a occuparsi di App Store e Apple Events.

Greg (Joz) Joswiak, manager di lunga data della divisione Product Marketing, invece entrerà a far parte del team dirigenziale come Senior Vice President di Worldwide Marketing.

“Phil ha contribuito a rendere Apple l’azienda che è oggi; il suo contributo è stato vasto, profondo e di grande impatto. In questa nuova veste, continuerà ad essere un partner di pensiero e una guida preziosa, come è sempre stato in tutti gli anni trascorsi in Apple”, ha commentato il CEO di Apple Tim Cook. “Joz ha una lunga esperienza di leadership dell’ambito della divisione Product Marketing e questo, oltre a renderlo perfetto per il suo nuovo ruolo, garantirà una transizione fluida in un momento in cui il team è impegnato in molti progetti importanti. Sono entusiasta che l’intero team dirigenziale possa beneficiare della sua collaborazione, delle sue idee e della sua grande energia.”

Schiller ha coordinato la creazione e il marketing dei prodotti Apple per 30 anni. Di recente, ha partecipato all’organizzazione della prima Worldwide Developers Conference Apple virtuale, un evento di spicco non solo per la portata delle innovazioni hardware e software annunciate, ma anche per la rivoluzionaria modalità di svolgimento, che ha definito un nuovo standard nell’era del COVID-19.

“Entrare in Apple e lavorare a tanti prodotti che amo, insieme ad amici come Steve, Tim e molti altri, è stato il realizzarsi di un sogno”, ha affermato Schiller. “Quando sono arrivato in Apple avevo 27 anni e quest’anno ne compio 60, quindi è il momento di fare qualche cambiamento. Finché ci sarà bisogno di me, continuerò a lavorare perché quest’azienda è parte di me, ma sento il bisogno di riprendermi un po’ di tempo da dedicare alla famiglia, agli amici e ad alcuni progetti personali a cui tengo molto.”

