Visa: una nuova funzionalità velocizza le transazioni grazie all'intelligenza artificiale

Visa Smarter STIP non richiede alcuna modifica tecnica per l'abilitazione dei clienti. Gli emittenti collegati a Visa DPS saranno abilitati per Smarter STIP quando il servizio verrà lanciato a livello globale nell'ottobre 2020.

ha presentato una nuova funzionalitàper velocizzare le autorizzazioni delle transazioni anche nei casi in cui si verifichino interruzioni di servizio. Basandosi sul deep learning e analizzando le transazioni passate,(Smarter STIP) è in grado di generare decisioni informate e accettare o rifiutare le transazioni per conto degli emittenti indipendentemente dal fatto che i sistemi siano online o offline. Già da tempo Visa offre servizi per prevenire le frodi utilizzando l'intelligenza artificiale e le reti neurali: Smarter STIP si inserisce in questo contesto e rappresenta la prima di una serie di soluzioni innovative basate sull'intelligenza artificiale destinate aSia che si tratti di una manutenzione programmata, che di un'interruzione imprevista,hanno un impatto molto negativo per le istituzioni finanziarie e i loro clienti. Le conseguenze di un downtime, se la funzione stand-in processing non è attiva, possono essere realmente rilevanti: dalla perdita di fatturato dovuta alle transazioni non riuscite, ad un'esperienza cliente negativa, ad un aumento delle chiamate ai centri di assistenza clienti, fino a potenziali danni alla reputazione e controlli da parte delle autorità regolatorie.Il nuovo servizioutilizza il deep learning per analizzare le transazioni passate. Pertanto, la decisione relativa alla transazione fornita dalla funzione Smarter STIP si basa su informazioni specifiche derivate dal comportamento di acquisto passato del titolare della carta, piuttosto che esclusivamente su regole statiche applicate a un intero portfolio di carte. Con questo livello aggiuntivo di elaborazione, Visa è in grado di fornire una valutazione della singola transazione che rispecchia più fedelmente il processo decisionale dell'emittente stesso, con la possibilità di ridurre in alcuni casi fino al 50% il rifiuto di una transazione al titolare della carta.Visa Smarter STIP è una delle numerose nuove funzionalità diprogettate per risolvere le grandi sfide relative ai pagamenti digitali che da sempre devono affrontare acquirenti, venditori e istituzioni finanziarie. Questi servizi avanzati sono resi possibili dagli investimenti che Visa ha realizzato per ottimizzare la propria infrastruttura, che include una piattaforma scalabile, ad alte prestazioni, basata su GPU e progettata per supportare una rapida implementazione di funzionalità di deep learning.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita