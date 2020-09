Qualità video, gaming e design: questo e molto altro nella nuova serie di monitor Philips E2

MMD

annunciato il lancio della nuova serie Philips E2: una nuova gamma di monitor che combina un design elegante a caratteristiche innovative per adattarsi al contesto domestico e d'ufficio.

Grazie al design ultra-sottile e senza cornice su 3 o 4 lati, alla risoluzione che varia da Full HD al 4K UHD, e a tecnologie appositamente pensate per migliorare l'esperienza visiva (come SmartContrast e SmartImage), questi monitor si rivelano particolarmente adatti per la progettazione grafica e le applicazioni professionali. La nuova linea E2 include infatti il monitor LCD Full HD Philips 242E2FA, il monitor LCD Full HD Philips 272E2FA, il monitor LCD Ultra HD 4K Philips 288E2A e il monitor LCD Philips UltraWide 345E2AE.



Ciascuno dei nuovi monitor offre anche alcune funzionalità specifiche per un migliore e più fluido gameplay. La serie di monitor offre infatti SmartImage Game Mode, un OSD facilmente accessibile e ottimizzato per i giocatori. Ad esempio, la modalità "FPS" (First person shooting) migliora i livelli scuri nei giochi, consentendo di vedere gli oggetti nascosti nelle aree scure, mentre la modalità "Racing" adatta il display al tempo di risposta più veloce mantenendo colori brillanti, insieme alle regolazioni dell'immagine. Ciascuno dei nuovi monitor offre alcune funzionalità specifiche per un migliore e più fluido gameplay. Ad esempio, i nuovi monitor Philips 242E2FAe 272E2FA presentano un tempo di risposta (MPRT) di 1 ms, mentre i monitor Philips 288E2A e 345E2AE assicurano prestazioni fluide e prive di interruzioni a qualsiasi frame rate con la tecnologia AMD FreeSync.

I monitor Philips 242E2FA, 272E2FA e 345E2AE saranno disponibile da metà settembre 2020 al prezzo consigliato di €149, €189 e €369 rispettivamente. Il monitor Philips 288E2A è già disponibile al prezzo consigliato di €319.





