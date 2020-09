Micron e Nvidia stabiliscono un nuovo standard per le memorie grafiche

ha annunciato la soluzione di memoria grafica separata più veloce al mondo,, la prima ad alimentare la larghezza di banda del sistema fino a un terabyte al secondo (TB/s). In collaborazione con NVIDIA, Micron ha debuttato con GDDR6X nelle nuove unità di elaborazione grafica(GPU), realizzate su misura per supportare le elevate velocità richieste dalle applicazioni di gaming coinvolgenti e ad alte prestazioni.Basandosi sulla sua più recente collaborazione con NVIDIA per la, Micron trasforma l’interfaccia di memoria/GPU con GDDR6X, accelerando le prestazioni su carichi di lavoro grafici complessi nelle applicazioni di gaming di prossima generazione.Poiché i giochi per PC si evolvono in raffinatezza, i gamer richiedono oggi le massime prestazioni per le loro schede grafiche avanzate - un requisito per un'animazione fluida, immagini nitide, risoluzione 8K e ray tracing in tempo reale, una tecnica di rendering che si traduce in riflessi di luce realistici ed effetti cinematografici.La velocità all’avanguardia di GDDR6Xpiù esigenti esperienze ad alta risoluzione con il massimo numero di fotogrammi e rendering immediato, consentendo agli utenti di sperimentare effetti altamente realistici e reattivi senza ritardi irritanti. Combinato con GPU GeForce RTX 3090 e GeForce RTX 3080 di NVIDIA, le capacità di ultra-larghezza di banda di GDDR6X migliorano il ray tracing in tempo reale e l'elaborazione della grafica neurale, in modo da creare mondi virtuali fotorealistici e coinvolgenti nei giochi su PC.Le nuove— la seconda generazione della piattaforma di gioco per PC NVIDIA RTX — presentano nuovi core di ray tracing, Tensor Core e multiprocessori di streaming. I risultati sono immagini incredibili, frequenza dei fotogrammi sorprendemente veloce e accelerazione dell'intelligenza artificiale per giochi e applicazioni creative., che aumenta fino a 1,9 volte le prestazioni per watt rispetto alla generazione precedente, la serie RTX 30 alimenta senza sforzo le esperienze grafiche a tutte le risoluzioni, anche fino a 8K. La serie rappresenta il più grande salto generazionale di GPU nella storia di NVIDIA.e GeForce RTX 3090 è disponibile a partire dal 24 settembre in poi sul. Entrambe saranno disponibili come schede personalizzate, inclusi modelli con clock di serie e overclock di fabbrica dei migliori fornitori di card aggiuntive e nei sistemi di gioco dei principali OEM e costruttori di sistemi.GDDR6X è ora disponibile come parte della nuova. Micron fornisce memoria GDDR6X con densità di 8 gigabit (Gb), con velocità da 19 a 21 Gb/s. A partire dal 2021, verranno aggiunte unità di densità da 16 Gb.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita