In soggiorno il cinema è di scena con il nuovo videoproiettore laser di BenQ

BenQ ha presentato il videoproiettore laser TV 4K BenQ V6000 / V6050. Dotato di tecnologia laser DLP a ottica ultra corta, consente di essere posizionato a pochi centimetri dalla superficie di proiezione riproducendo immagini cinematografiche fino ad un massimo di 120 pollici.

Il BenQ V6000 / V6050 si distingue per la qualità straordinaria delle immagini, proiettate su una parete o su uno schermo, un’ampia gamma cromatica che spazia fino al 98% dello spazio colore DCI-P3 e un design impeccabile, ideale per integrarsi allo stile di qualsiasi soggiorno. Offre inoltre un ciclo di vita di lunga durata da 20.000 ore con supporto HDR-PROTM, l’apertura automatica a scorrimento e il sensore di movimento per la protezione degli occhi.

Il BenQ V6000 / V6050 offre prestazioni 4K reali con risoluzione 3840x2160 e 8,3 milioni di pixel distinti per ogni fotogramma. La sua sorgente di luce laser genera una luminosità elevata di 3000 ANSI Lumen e 20.000 ore di immagini di qualità superiore, producendo una chiarezza e una nitidezza spettacolari su tutto lo schermo.

Il videoproiettore V6000 / V6050 combina la vera risoluzione 4K con l'elevato standard di colore DCI-P3 dell'industria cinematografica digitale, garantendo il 98% di copertura dell’ampissima gamma cromatica DCI-P3 e il 96% dello standard Rec. 709.Grazie all'esclusiva tecnologia HDR-PRO, specificamente ottimizzata per la proiezione, il BenQ V6000 / V6050 supporta entrambi i formati HDR10 e HLG.

L’HDR-PRO incorpora tecniche di mappatura automatica del colore e dei toni per offrire gamme di luminosità e contrasto superiori, oltre a un'ottimizzazione ideale dell'immagine. Inoltre, il V6000 / V6050 utilizza una tecnologia avanzata di stima e compensazione del movimento chiamata MEMC che rende i video più fluidi, compensando il motion blur.

Un'altra caratteristica è la tecnologia integrata Eye Protection Motion Sensor, che rileva se qualcuno si trova in prossimità del proiettore spegnendo immediatamente la sorgente di luce laser per proteggergli gli occhi.

BenQ V6000 (Ice Grey) e BenQ V6050 (Matte Black) saranno disponibili in Italia a partire da novembre 2020. Prezzo: 3.999 € iva comp.