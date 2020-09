TIM: ad agosto fibra ottica estesa in altri 500 comuni

Anche ad agosto è proseguito l'impegno diper accelerare ile raggiungere sempre più famiglie e imprese con l’internet veloce. Nel corso dell’ultimo mese, infatti, la rete in fibra otticasu tutto il territorio nazionale, concentrati soprattutto nelle cosiddette “aree bianche”. Grazie a questa ulteriore spinta infrastrutturale, sono diventati oltre 2.500 i comuni che, in un arco temporale di appena sei mesi, hanno beneficiato di interventi per la banda ultralarga effettuati da TIM con l’obiettivo di estendere a tutti gli italiani la possibilità di lavorare, navigare ad alta velocità e usufruire di servizi di TV e intrattenimento.TIM continuerà anche nei prossimi mesi a dare forte impulso ai propri programmi di cablaggio,. In particolare, i comuni che verranno raggiunti dal piano saranno oltre 5.000, molti dei quali nelle “aree bianche”, vale a dire il 74% delle famiglie residenti in quelle zone e che utilizzano la rete fissa.Per assicurare connessioni ultrabroadband nei comuni non ancora raggiunti dalla fibra, TIM utilizza la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), che utilizza un sistema ibrido di collegamenti via cavo e senza filo per offrire servizi di connettività in banda ultralarga.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita