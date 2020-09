Apple ha reso noto che l’app economy iOS ha creato quasi 300.000 nuovi posti di lavoro da aprile 2019, offrendo opportunità ad americani e americane di ogni età persino in questo momento in cui la pandemia di COVID-19 continua a generare sfide immense e incertezza in tutto il mondo.

Da quando è stato lanciato l’App Store nel 2008, l’app economy iOS è diventato uno dei settori in più rapida crescita dell’economia. Malgrado la pandemia, l’App Store continua a offrire opportunità economiche a imprenditori di ogni ordine di grandezza, aiutando chiunque abbia un’idea a raggiungere i clienti in tutto il mondo e a cogliere nuove opportunità altrimenti impossibili. L’ecosistema dell’App Store supporta ora più di 2,1 milioni di posti di lavoro in tutti i 50 stati USA, un incremento del 15% rispetto all’anno scorso, come parte dei 2,7 milioni di posti di lavoro che Apple supporta nel Paese.

Le app sono diventate ancora più essenziali per la vita di tutti i giorni: gli americani ricercano infatti modi nuovi e sicuri di imparare, lavorare e restare in contatto con la famiglia e gli amici durante la pandemia. L’App Store offre soluzioni che supportano gli ordini remoti dai ristoranti, la didattica a distanza per gli studenti, la telemedicina per pazienti e dottori e l’e-commerce per le piccole imprese. Per gli imprenditori che creano queste app e i team che le progettano, tutto ciò si traduce in opportunità economiche sostenibili e durature, come dimostra la crescita a due cifre dei nuovi posti di lavoro nell’app economy in decine di stati dall’anno scorso.

