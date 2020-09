Oracle: un trimestre da record grazie al cloud

Oracle ha annunciato i risultati del primo trimestre del FY21. I ricavi trimestrali totali sono aumentati del +2% su base annua in dollari e in valuta costante a 9,4 miliardi di dollari, rispetto al primo trimestre dell'anno scorso. I ricavi dei servizi cloud e del supporto licenze sono aumentati del +2% in valuta corrente e in valuta costante a 6,9 miliardi di dollari. I ricavi delle licenze cloud e on-premise sono aumentati del +9% in dollari e del +8% in valuta costante a 886 milioni di dollari.



L'utile operativo GAAP del primo trimestre è salito del +12% a 3,2 miliardi di dollari e il margine operativo GAAP è stato del 34%. L'utile operativo non-GAAP è cresciuto del +9% a 4,2 miliardi di dollari e il margine operativo non-GAAP è stato del 45%. L'utile netto GAAP è salito del +5% a 2,3 miliardi di dollari e l'utile netto non-GAAP è aumentato del +4% a 2,9 miliardi di dollari. L'utile per azione GAAP è cresciuto del +16% a 0,72 dollari, mentre l'utile per azione non GAAP è salito del +15% a 0,93 dollari.



I ricavi differiti a breve termine sono stati pari a 9,9 miliardi di dollari. Il flusso di cassa operativo è stato di 13,1 miliardi di dollari, negli ultimi 12 mesi.



"Il primo trimestre è stato fantastico, con ricavi totali che hanno battuto le stime di oltre 150 milioni di dollari, mentre gli utili per azione non-GAAP hanno battuto le stime di 0,07 dollari", ha dichiarato la CEO di Oracle, Safra Catz. "Il business delle applicazioni cloud ha continuato nella sua rapida crescita del fatturato con Fusion ERP in aumento del +33% e NetSuite ERP del +23%. Oggi abbiamo 7.300 clienti Fusion ERP e 23.000 clienti NetSuite ERP nel cloud di Oracle. Anche i nostri business delle infrastrutture stanno crescendo rapidamente: ad esempio, il fatturato di Zoom è più che raddoppiato dal 4° trimestre dello scorso anno al 1° trimestre di quest'anno. Sono molto fiduciosa che i nostri ricavi aumenteranno, man mano che ci allontaneremo dall'emergenza sanitaria COVID-19".

