“HEY LG”, il nuovo servizio di consulenza firmato LG

ha annunciato l'arrivo di Hey LG , il nuovo esclusivo servizio di consulenza personalizzata rivolto a consumatori e addetti vendita che rivoluziona l'approccio alla customer experience del mondo EldomHey LG risponde infatti per la prima volta a una necessità del consumatore fino ad oggi rimasta irrisolta: avere un esperto a propria disposizione per risolvere qualunque tipo di dubbio prima, durante e dopo il processo di acquisto.Dalle istruzioni, alla scelta della capacità della lavatrice o del frigo più adatte alle esigenze della propria famiglia, dalla configurazione dello smartphone alla verifica di compatibilità con altri dispositvi presenti in casa, i consumatori finiscono spesso per perdersi nella vasta offerta del mercato dell'elettronica di consumo, finendo poi per fare acquisti sbagliati, di cui si pentono o non acquistando affatto.LG per la prima volta risponde a questa esigenza mettendosi al fianco delle persone per offrire loroUtilizzare il servizio è semplicissimo: è sufficienteper una consulenza immediata online, via whatsapp o telefonica, oppure prenotando un appuntamento all'orario e nel giorno più comodo. Qualora il consumatore decida di utilizzare la modalità online, per una maggiore chiarezza in fase di assistenza, il personal consultant di LG puó anche realizzare una video chiamata in stile "" che mostri passo per passo come eseguire operazioni specifiche o descriva le funzionalità di un certo prodotto. Il servizio Hey LG è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 18.30.Inoltre la piattaforma permette di prenotare un appuntamento con un esperto LGper ricevere una consulenza personalizzata.Inoltre il servizio Hey LG offre agliun canale privilegiato di comunicazione con l'azienda per aiutarli a conoscere sempre meglio funzionalità e caratteristiche dei prodotti LG: il servizio Hey LG offre infatti la possibilità di