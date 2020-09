Lenovo: inaugurato a Milano il suo primo concept store europeo

Lenovo ha inaugurato il primo concept store in Europa, a Milano in Corso Matteotti 8/10.

A partire da mercoledì 16 settembre, Spazio Lenovo è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 e ognuno potrà vivere l'esperienza del tutto nuova di un ecosistema culturale dedicato all'innovazione digitale, un ambiente che combina la dimensione esperienziale della tecnologia smarter con la possibilità di conoscere le nuove tendenze del digitale.

A Spazio Lenovo i visitatori possono entrare in contatto con la tecnologia e scoprire come l'IT può migliorare la vita delle persone e delle aziende, contribuendo a migliorare la società a partire dai prodotti che utilizziamo nella nostra vita quotidiana. Sono infatti presenti(ThinkPad, Yoga, Lenovo Legion), tablet, smartphone Motorola, workstation, visori di realtà aumentata e virtuale (Mirage, Think Reality), un'intera area esperienziale dedicata al mondo data center, oltre a soluzioni di smart home/office, accessori e aree per eventi e workshop, briefing e incontri di business, spazi dedicati ai partner di Lenovo, lounge e cafè, uno spazio di coworking e un auditorium con platea. I visitatori saranno accolti nel concept store da brand ambassador di Lenovo che li accompagneranno con discrezione nel loro percorso di Spazio Lenovo, offrendo a richiesta demo di prodotto edDalsarà inoltre possibile seguire i primi appuntamenti, completamente gratuiti, sia in presenza su invito sia in modalità digitale. Gli SmarTalk (due giovedì al mese, dalle ore 19:00), questo il nome dei primi incontri, saranno moderati dalla giornalista Diletta Parlangeli e consentiranno ai partecipanti di confrontarsi su un determinato tema attraverso il punto di vista di tre ospiti: i primi talk saranno dedicati al mondo education, all'intelligenza artificiale (15 ottobre) e al gaming (5 novembre) – il calendario aggiornato sarà disponibile su spaziolenovo.com Nella progettazione di Spazio Lenovo, grande attenzione, partendo dal design degli spazi e dai materiali utilizzati.Il progetto di Spazio Lenovo, affidato al designer italiano Alessandro Luciani, prevede la possibilità di sperimentare la tecnologia attraverso percorsi emozionanti, esperienziali ed immersivi; design e colori hanno l'obiettivo di far convivere due approcci. Il primo parla di tecnologia e futuro, che prendono forma in una comunicazione tutta digitale con riflessi, scritte, grandi schermi e ledwall; il secondo parla di sostenibilità, in un'ambientazione che mira ad accorciare le distanze con l'ambiente esterno grazie all'utilizzo di materiali sostenibili come il ferro, il vetro, il legno, e il vetro dicroico con i suoi effetti cromatici e riflettenti, che rievoca lo spettro solare e il suo cambio cromatico nell'arco della giornata. Completano l'ambientazione le 13 colonne rivestite di verde verticale stabilizzato che si innalzano come alberi. Particolare attenzione, posizionato all'interno di Spazio Lenovo che invita a sedersi, consumare colazioni, pranzi e aperitivi o lavorare in completo relax.