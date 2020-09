Kaspersky aggiorna i propri prodotti per gli utenti consumer

N

ella nuova generazione di prodotti consumer di Kaspersky che, come detto, include Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security e Kaspersky Total Security, è stata potenziata la detection per eliminare strumenti che sfruttano la tecnologia intrusiva, come gli stalkerware, nei PC. La feature invia una notifica all'utente per avvertirlo che è stato rilevato uno stalkerware sul proprio dispositivo consentendogli di rimuovere il software identificato, ignorarlo o aggiungerlo alla lista delle applicazioni affidabili. Questa nuova funzionalità per Windows supporta la versione dello scorso anno, quando Kaspersky ha iniziato a

segnalare lo spyware commerciale con un avviso specifico

, che avverte gli utenti dei pericoli che lo stalkerware rappresenta per i dispositivi Android.







Inoltre, per garantire che le credenziali conservate su Windows rimangano al sicuro, con i prodotti Kaspersky Anti-Virus e Kaspersky Internet Security è ora disponibile una versione gratuita di Kaspersky Password Manager. Gli utenti che acquistano Kaspersky Security Cloud e Kaspersky Total Security potranno installare la versione premium di Kaspersky Password Manager.



I singoli prodotti sono stati potenziati anche per il mondo gaming e l’utilizzo della VPN.

Kaspersky Total Security, infatti, rappresenta la protezione più completa per il PC e adesso protegge anche gli appassionati del gaming. Grazie alla nuova feature Gaming Mode ha un impatto minimo sulla CPU e consente alte prestazioni senza rallentare i dispositivi. Inoltre, consente di immergersi nel gioco senza nessuna distrazione in quanto durante l’attività di gioco non viene inviata nessuna notifica.





Kaspersky ha poi potenziato la funzione Account Check all'interno di Kaspersky Security Cloud per Windows. La funzionalità ora controlla automaticamente gli indirizzi e-mail inseriti al momento dell'accesso agli account online. In questo modo gli utenti non sono costretti a inserirli manualmente quando desiderano effettuare un controllo su eventuali compromissioni. Inoltre, gli utenti hanno ora la possibilità di aggiungere gli indirizzi e-mail ad un elenco che viene controllato regolarmente da questa feature.





Attualmente sono disponibili due versioni di Kaspersky Security Cloud: Personal e Family. L'edizione Personal fornisce protezione secondo le attuali esigenze quotidiane degli utenti, mentre l'edizione Family aggiunge una funzionalità di Parental Control e strumenti di gestione remota per fornire protezione a tutta la famiglia.



Le soluzioni

,

e

sono disponibili online e negli store fisici specializzati.

La gamma di soluzioni di sicurezza dedicate agli utenti privati di Kaspersky si aggiorna alla versione 2021 e si arricchisce di nuove funzionalità. Kaspersky Total Security si amplia con il Gaming Mode, le funzionalità pensate per gli appassionati del mondo gaming che vogliono immergersi nel gioco mantenendo al sicuro il proprio account e i dati personali. Un'altra novità per Kaspersky Security Cloud riguarda la modalità VPN che ora è inclusa per proteggere integralmente dati e file anche quando si lavora da remoto. La feature Account Check, disponibile in esclusiva per Kaspersky Security Cloud, verifica ora in modo automatico se gli indirizzi e-mail utilizzati dagli utenti per accedere ai diversi account online, sono stati compromessi. Inoltre, Kaspersky Anti-Virus così come Kaspersky Internet Security sono dotati ora della funzionalità avanzata che consente di rilevare gli stalkerware, ovvero quei software disponibili in commercio che vengono utilizzati per spiare da remoto gli utenti. Senza dimenticare Kaspersky Password Manager, disponibile su tutti i prodotti consumer per proteggere le credenziali degli utenti in modo sicuro.