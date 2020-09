Samsung celebra la nuova gamma gaming monitor Odyssey con un torneo di Esports

ha presentato il suo torneoche celebra l’ultimo nato della. Odyssey League mira a cercare i giocatori PUBG più competitivi d’Europa. I gamer che soddisfano gli elevati standard prestazionali, propri del brand Odyssey, e che sono disposti a mettersi in gioco hanno la possibilità di vincere parte del cospicuoL’ampliamento della gamma di gaming monitor Odyssey, iniziato a gennaio al CES con i modelli G7 e G9, vede ora l’introduzione di un nuovo prodotto più accessibile:. Progettato pensando ai giocatori più esigenti, Odyssey G5 offre prestazioni elevate in ogni ambito: un tempo di risposta rapidissimo di 1 ms, una velocità di aggiornamento di 144Hz* e un pannello VA ad alta definizione (QHD; risoluzione 2560×1440). Inoltre, Odyssey G5 è dotato di uno schermo curvo a 1000R con tecnologia all’avanguardia Samsung-pioneered, che riduce l’affaticamento degli occhi ed elimina le distrazioni e tempi di ritardo.Il torneo prevede qualificazioni nazionali e knock-out in 12 regioni europee, dal 28 settembre al 29 novembre. I migliori giocatori di ogni regione passeranno alla finale paneuropea di due giorni che si terrà il 5 e 6 dicembre.Per maggiori informazioni su come registrarsi, sul programma del torneo e su dove guardare l’evento, si può visitare il sito https://www.samsung.com/it/odysseyleague. Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita