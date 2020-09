Apple rivoluzione il fitness con l'app Fitness+ per Apple Watch

è la prima esperienza di fitness studiata per Apple Watch, in arrivo entro la fine dell’anno. Apple Fitness+ incorpora in modo intelligente i parametri ottenuti da Apple Watch e consente agli utenti di visualizzarli direttamente sullo schermo di iPhone, iPad o tramite Apple TV, offrendo così la prima esperienza di allenamento personalizzata nel suo genere.Â









Quando l’utente seleziona un allenamento e lo avvia su iPhone, iPad o Apple TV, anche Apple Watch avvia il tipo di allenamento corretto. Durante la sessione, i parametri forniti da Apple Watch appaiono sullo schermo e si animano per tenere alta la motivazione. Per esempio, quando un trainer dice di controllare la frequenza cardiaca o inizia un conto alla rovescia, i numeri appariranno come animazioni sul display. E per i clienti che amano superare i propri limiti con un po’ di sana competizione, la Burn Bar opzionale mostra la loro posizione in classifica rispetto alle altre persone che hanno completato in precedenza lo stesso allenamento.Anche i soliti anelli Attività dell’Apple Watch compaiono sullo schermo, mostrando i progressi dell’utente e dando vita a una animazione festosa quando vengono completati. Con, gli utenti possono permettere gli amici e a familiari di vedere automaticamente gli allenamenti Fitness+ completati; gli allenamenti possono essere inoltre condivisi dall’utente sui propri canali social preferiti.Apple Fitness+, ognuno dei quali accompagnato da colonne sonore appositamente preparate dai trainer. Ogni settimana, il team di istruttori Fitness+ proporrà nuovi allenamenti di durata differente, su molteplici discipline e con diversi generi musicali, in modo che gli utenti trovino sempre nuove attività da scoprire.Per accogliere adeguatamente i clienti che non hanno mai fatto attività fisica, o che non praticano uno sport da molto tempo, il programmaguiderà gli utenti attraverso i principi base dei movimenti e degli esercizi, preparandoli agli Studio Workout.Con Fitness+ i clienti potranno utilizzare attrezzi di qualsiasi marca. Molti allenamenti non richiedono affatto attrezzi o solo un semplice set di pesi. Se l’utente avvia una sessione al tapis roulant con Fitness+ su macchine con Apple GymKit, l’allenamento gli chiederà di fare tap per connettere Apple Watch in modo da sincronizzare i parametri.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita