AMD annuncia i nuovi processori per Chromebook

Tre famiglie per tutte le esigenze

I prodotti con le nuove CPU AMD

AMD rinnova la gamma di processori Mobile con i nuovi AMD Athlon 3000 serie C e AMD Ryzen 3000 serie C, rispettivamente di fascia media e alta, indirizzati ai Chromebook con sistema operativo Chrome OS. Nell'ambito education i Chromebook stanno segnando una costante crescita del successo, complice la gettonata suite Classroom, la semplicità d'uso e la sicurezza informatica. Con il lockdown e la didattica a distanza la popolarità dei Chromebook è cresciuta, alimentando un trend costante negli anni.Sono molte anche le aziende che hanno adottato i Chromebook di classe enterprise. Vengono apprezzati gli elevati tempi di autonomia, la reattività in ripresa dallo standby e la facilità di gestione centralizzata per la distribuzione degli aggiornamenti.AMD ha annunciato i primi processori per Chromebook nel 2019 e da allora ha conquistato quote di mercato molto interessanti (il dato più aggiornato è del 21% nel secondo trimestre 2020).Ecco quindi la volontà di AMD di coprire tutte le esigenze. Gli AMD A-Series restano in gamma, e sono ufficialmente indicati per la navigazione online, il casual gaming e l'intrattenimento generico.Per gli AMD Athlon 3000 C-series si parla di supporto multitasking e delle stesse attività della categoria precedente, ma con più brio. Sono tutti prodotti fabbricati con architettura Zen+ e processo produttivo a 12 nanometri. AMD Ryzen 7 3700C e l'AMD Ryzen 5 3500C sono accomunati dalla presenza di 4 core e 8 thread, e 6 MB di cache.Il top di gamma ha una frequenza fino a 4 GHz e integra la grafica Radeon con 10 CU (Compute Unit) a 1400 MHz. AMD Ryzen 5 3500C ha invece una frequenza di fino a 3,7 GHz e GPU con 8 CU a 1200 MHz. L'entry level AMD Ryzen 3 3250C ha invece una frequenza massima di 3,5 GHz, 2 core, 4 thread e GPU con 3 CU a 1.200 MHz.Gli AMD Ryzen 3000 C-series sono invece indirizzati ai "lavori pesanti", ossia alla produttività di alto livello con più applicazione aperte per abitudine, gioco a livello impegnativo e altro. In questo caso i prodotti che si inseriscono a listino sono due: Athlon Gold 3150C e Athlon Silver 3050C.Entrami hanno in dotazione 2 core e 4 thread, 5 MB di cache e architettura Zen. Il Gold ha frequenze fino a 3,3 GHZ, il Silver arriva invece a 3,2 GHz. La differenza maggiore è costituita dalla grafica: per il top di gamma è stata scelta la versione con 3 CU da 1100 MHz, il Silver ha invece una GPU con 2 CU da 1100 MHz.AMD ha già stretto accordi con HP, Asus e Lenovo per la commercializzazione dei primi sei Chromebook con processori Ryzen. In tutto, entro fine anno dovrebbero arrivare in commercio oltre 14 PC.