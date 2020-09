Qualcomm collabora con Microsoft per estendere il programma App Assure ai PC Windows 10

In occasione del suo evento annuale Ignite, Microsoft ha reso nota la collaborazione con Qualcomm Technologies per potenziare le prestazioni e le esperienze in termini di compatibilità delle app dei dispositivi Windows 10 supportati dalle piattaforme di calcolo Qualcomm

Snapdragon.

Nel corso della presentazione, Microsoft ha annunciato l'estensione del programma App Assure, che contribuirà a offrire a clienti enterprise e consumatori esperienze d'uso migliorate su Windows 10 per i dispositivi ARM64, incluso l'ecosistema di PC supportati da Snapdragon.



"PC potenti, sottili e leggeri, dotati di connettività 4G/5G e di una batteria di lunga durata rappresentano il futuro del mobile computing. Le piattaforme di calcolo Snapdragon sono il motore di questa era innovativa, poiché abilitano esperienze all'avanguardia nel campo dell'apprendimento, della produttività e dell'intrattenimento in mobilità," ha affermato Keith Kressin, SVP & GM, Computing & Edge Cloud, Qualcomm Technologies. "Siamo entusiasti dell'estensione del programma Microsoft App Assure, che contribuirà a garantire una migliore esperienza d'uso per i laptop e i dispositivi 2-in-1 Windows supportati da Snapdragon."

