Lenovo: in arrivo una serie di PC ThinkPad e ThinkStation con Ubuntu preinstallato

Il portfolio di PC comprende: 13 workstation ThinkStation e ThinkPad Serie P e 14 laptop ThinkPad T, X, X1 e serie L, tutti con la versione 20.04 LTS di Ubuntu, tranne la serie L che sarà dotata della versione 18.04.

ThinkPad T14 (Intel e AMD)

ThinkPad T14s (Intel e AMD)

ThinkPad T15p

ThinkPad T15

ThinkPad X13 (Intel e AMD)

ThinkPad X13 Yoga

ThinkPad X1 Extreme Gen 3

ThinkPad X1 Carbon Gen 8

ThinkPad X1 Yoga Gen 5

ThinkPad L14

ThinkPad L15

ThinkPad P15s

ThinkPad P15v

ThinkPad P15

ThinkPad P17

ThinkPad P14s

ThinkPad P1 Gen 3

ThinkStation P340

ThinkStation P340 Tiny

ThinkStation P520c

ThinkStation P520

ThinkStation P720

ThinkStation P920

ThinkStation P620

ha annunciato un'estensione del proprio portfolio Linux, includendo nel programma di certificazione i PC con sistema operativo LTS di Canonical preinstallato. Questa estensione porta con sé una maggiore accessibilità alle app, librerie e tool open source per aumentare la produttività degli sviluppatori. Questo offre non solo un'esperienza d'uso ottimale fin dal primo avvio, ma offre anche una maggiore scelta di prodotti tra cui scegliere per la comunità dei programmatori, sviluppatori di software, professionisti dell'IA e altri utenti di Linux. "L'estensione della certificazione di Lenovo ai dispositivi precaricati con Ubuntu mostra un grande impegno verso l'open source e la comunità Linux. Con il crescere dell'adozione di Linux da parte di sviluppatori e analisti di dati, che va di pari passo con il presentarsi di nuovi carichi di lavoro, questa collaborazione consente alle imprese di fornire ai propri dipendenti dispositivi stabili nel lungo periodo, oltre a una maggiore sicurezza e a una gestione semplificata dell'IT". Fornendo questi dispositivi precaricati con la versione OEM di Ubuntu. Comprese in questo programma di espansione globale sono i seguenti dispositivi Lenovo ThinkPad e ThinkStation, disponibili a partire da settembre 2020 e presentati in diverse fasi nel corso del 2021: