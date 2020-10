Kaspersky: Minecraft è il gioco più sfruttato dai cybercriminali per attività illecite

ha deciso di concentrarsi sul mondo del gaming online: ha rilevato per l’Italia quasi 74.000 notifiche di rischi informatici negli ultimi 6 mesi e ha scoperto che nella top 5 dei titoli più sfruttati dai cybercriminali per tentare di ingannare gli utenti ci sonoNel periodo che va da marzo a settembre 2020 il sistema Kaspersky Security Network ha registrato in Italia quasinotifiche di rischi informatici correlati al mondo del gaming. Il flusso di dati di KSN e la sua analisi ha permesso di ottenere anche un quadro generale dei principali tipi di attacco che i criminali informatici tentano di sferrare nel nostro paese, sfruttando soprattutto la curiosità e l’impazienza dei gamer: una percentuale decisamente alta, l’circa, riguarda ilcreati per lo più per rubare informazioni sugli account degli utenti. Ilè relativo al, che cercano di attirare l’attenzione con promesse di offerte speciali, versioni gratuite di giochi famosi, aggiornamenti, estensioni o trucchi per vincere. Si tratta di downloader di bot, che installano(in grado di portare al blocco totale di una macchina o di un insieme di file, recuperabili solo dietro il pagamento di un riscatto) o(malware di tipo Trojan progettati appositamente per rubare dati dagli account degli utenti, particolarmente pericolosi per gli appassionati di gaming).Il pericolo rappresentato dai(software che, sfruttando la potenza di calcolo del computer della vittima, sottraggono prestazioni generando segretamente criptovaluta), in Italia appare limitato, pari aldel totale delle notifiche ricevute da KSN nel periodo preso in esame.Analizzando la situazione dal punto di vista dei titoli di gioco, Kaspersky è riuscita anche a stilare la classifica di quelli che vengono maggiormente sfruttati dai cybercriminali per cercare di ingannare gli utenti.Il titolo più gettonato èil nome del popolare gioco sandbox è stato utilizzato in più di. Tra gli altri giochi popolari maggiormente sfruttati dal cybercrime troviamo, in ordine,Secondo Kaspersky gli attacchi informatici relativi al mondo del gaming. Gli ultimi mesi hanno dimostrato che gli appassionati di videogiochi sono spesso molto più vulnerabili di altri agli attacchi, perché tendono a cliccare su link malevoli per cercare versioni pirata di alcuni titoli o trucchi che li aiutino a vincere. Online ci sono tantissime minacce, ma se un utente è informato è in grado di prendere provvedimenti per proteggersi da possibili conseguenze. “Il caso dei Password Stealer è un po’ diverso, individuarli può essere difficile; per questo è ancora più importante che i gamer si occupino in modo proattivo della loro sicurezza digitale, prendendo sempre nuove precauzioni e dotandosi di soluzioni di cybersecurity affidabili”, ha commentatoSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita