AOC lancia 16T2, un display portatile da 15.6" con riconoscimento tattile

AOC ha annunciato l'arrivo sul mercato di un nuovo monitor touchscreen portatile con connettività USB-C. Il modello 16T2, con display IPS da 39.6 cm (15.6"), presenta risoluzione Full HD e può essere connesso al laptop, desktop/server o smartphone grazie alle sue due porte USB-C (utilizzando il DisplayPort alternate mode) o la sua porta Micro HDMI. Grazie alla batteria integrata da 8000 mAh, il 16T2 può essere utilizzato in movimento senza la necessità di una presa di corrente e può anche fungere da power bank per caricare lo smartphone. Il suo spessore inferiore al centimetro, la sua smart cover pieghevole per l'orientamento sia verticale sia orizzontale e l'opzione di montaggio a parete VESA rendono questo monitor un ottimo strumento per gli utenti business, nonché per i giocatori, gli studenti, gli amministratori IT, gli impiegati delle piccole imprese, gli amanti del fai-da-te e del mondo tech e molti altri. Il 16T2 sarà disponibile a partire da ottobre 2020 al prezzo consigliato di 319 €.