Samsung: la semplice visione di un programma tv, è diventata social e multiscreen

Laha subito una grande rivoluzione negli ultimi anni: da unpensato dagli editori, si è passati alla costruzione di una vera e propriain cui lo spettatore non sceglie solo i tempi, ma anche isu cui vedere i contenuti. Il prime time oggi funziona soprattutto grazie ai, sui quali i programmi vengono commentati, e il telespettatore diventa parte integrante, giudice di un talent musicale o decisivo per un reality show. Il, attraverso uno studio condotto con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su 2.000 persone tra i 20 e i 50 anni, ha volutohanno impattato sulle abitudini degli spettatori, anche e soprattutto nell’ultimo periodo.Secondo la ricerca,, principalmente si tratta dello smartphone (88%), del notebook (72%) e del TV (65%). Gli italiani, infatti, sono sempre più connessi e cercano prodotti che permettano di esseremultitasking in modo semplice, efficace e affidabile. Dalle app di messaggistica istantanea (81%) alla navigazione sui social network (76%), dalla visione di film e contenuti multimediali (70%) all’interazione con le trasmissioni in diretta (67%), fino alla shopping online (67%): questi sono i principali usi quotidiani della tecnologia, che si conferma un grande alleato per ottimizzare il proprio tempo e svolgere le proprie attività al meglio, in casa e in mobilità. Infatti,La fruizione dei contenuti avviene. La televisione, infatti, non esiste in un solo formato, ma in. Il 76% degli intervistati preferisce seguire i propri programmi preferiti sul televisore, ma il 58% predilige il notebook, il 53% il monitor da gaming, il 35% il tablet e il 40% lo smartphone.cambiano device in base alle proprie esigenze, ad esempio lo smartphone sui mezzi pubblici o il tablet in viaggio in aereo. Ma anche nelle serate in famiglia il multiscreen è presente, chi sul sofà e chi sul tappeto,. C’è chi commenta via chat con amici e parenti ciò che sta guardando (67%), alcuni controllano le notifiche sui social network (62%), i più curiosi cercano news interessanti inerenti ciò che stanno guardando (60%)e i più pigri controllano a che punto è il ciclo della lavatrice o la cottura della torta in forno rimanendo comodamente sul divano grazie alle app di domotica (43%)., altri amano giocare ai videogiochi (53%) e una percentuale minore trascorre le ore navigando in rete (48%). La televisione è molto amata dagli italiani:Gli italiani preferiscono guardare principalmente film e serie tv (81%), eventi sportivi (74%), reality e talent show (61%) come, ad esempio, il programma del momento X Factor, dove i telespettatori possono votare e commentare live la perfomance dei cantanti in gara. Infatti, i, vivendo l’evento “live”. Il 31% degli intervistati ha affermato di sentirsi protagonista quando può votare ed esprimere il proprio giudizio in merito a quello che sta guardando, oltre a quando può commentare in tempo reale (26%). Il telespettatore, infatti, per sentirsi parte attiva del proprio programma preferito ama commentare live sui social network quello che sta guardando, e giudicare una performance senza doversi alzare dal divano tramite chiamata, chat, app, social network o addirittura direttamente con il proprio telecomando. Inoltre, il, decidendone la priorità.Possedere una Smart TV e decidere il proprio palinsesto permette di fruire i contenuti secondo le proprie preferenze. Il 79% degli intervistati preferisce visionare i contenuti su piattaforme di streaming, altri prediligono le app di videogiochi (62%) e più della metà sceglie di fare mirroring dallo smartphone al televisore, trasferendo i contenuti visualizzati sullo smartphone direttamente sullo schermo più grande del TV tramite Smart View (51%). Infine, il 44% sceglie l’applicazione Multi View per vedere due contenuti contemporaneamente sullo schermo, come per esempio la puntata di X Factor da una parte e la chat di gruppo degli amici appassionati dall’altra, per non perdersi né una nota, né una battuta. Oltre il 20% degli intervistati, infatti, ha collegato al proprio televisore più di tre dispositivi., senza alcuna imposizione dall’alto. Inoltre, il 56% degli intervistati dichiara che uno dei principali vantaggi del multiscreen è poter fare più cose insieme senza doversi spostare, e oltre la metà ama utilizzare più schermi nello stesso momento.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita