Klarna lancia "Paga in 3 rate" in Italia

Con il lancio di "Paga in 3 rate", gli utenti italiani potranno fare shopping nei loro negozi online preferiti e suddividere il costo in tre rate, che saranno addebitate ogni 30 giorni. La soluzione di pagamento non prevede interessi o commissioni se gli utenti pagano in tempo. Insieme alla nuova offerta, viene presentata anche

l'app Klarna



Con l'

Secondo

Fondata a Stoccolma nel 2005, Klarna vanta ad oggi una post money valuation pari a 10,65 miliardi di dollari, che la rende la Fintech privata più grande d'Europa e una delle più grandi al mondo.

L'azienda collabora con brand come Inditex, H&M, Sephora, Michael Kors, Mango, Wayfair, IKEA, Expedia Group, Samsung, AliExpress, ASOS, Boohoo, RayBan, Levi's, Ticketmaster, Abercrombie & Fitch e Nike. , che permette di controllare e gestire i pagamenti, oltre a trovare ispirazione per i propri acquisti.Con l' acquisizione della start-up Moneymour "compra ora, paga dopo" e la successiva apertura di un hub di sviluppo all'inizio di quest'anno a Milano, il lancio di Klarna in Italiaarriva proprio nel momento in cui lo shopping online sta guadagnando sempre più slancio.Secondo Netcomm , nella prima metà del 2020 in Italia sono stati registrati 2 milioni di nuovi consumatori online (contro i 700.000 del 2019). Si stima che entro la fine del 2020 gli acquisti in e-commerce raggiungeranno i 22,7 miliardi di euro, con un aumento del 26% rispetto al 2019 e con tassi di crescita particolarmente elevati nei settori food & grocery (+56%), home & living (+30%) e fashion (+21%), come evidenziato da recenti ricerche del Politecnico di Milano e Netcomm Fondata a Stoccolma nel 2005, Klarna vanta ad oggi una post money valuation pari a 10,65 miliardi di dollari, che la rende la Fintech privata più grande d'Europa e una delle più grandi al mondo.L'azienda collabora con brand come Inditex, H&M, Sephora, Michael Kors, Mango, Wayfair, IKEA, Expedia Group, Samsung, AliExpress, ASOS, Boohoo, RayBan, Levi's, Ticketmaster, Abercrombie & Fitch e Nike.

, società di pagamenti e servizi di acquisto che oggi serve oltre 200.000 brand e 90 milioni di consumatori in tutto il mondo,Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita