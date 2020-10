Asus Gaming Weeks: un'occasione per aggiornare da zero la propria postazione

Asus ha annunciato che dal 26 ottobre fino al 22 novembre è attiva una promozione su tantissimi prodotti gaming con la formula del rimborso fino a 430 euro.

La promozione copre una gamma vasta di prodotti ROG e ASUS, coinvolgendo praticamente TUTTE le linee di prodotto: Schede Madri / Schede Video / Periferiche / Monitor / Networking / Case / AIO Cooling.





All’interno della promozione sono inclusi numerosissimi modelli di schede madri, tra cui la nuova line-up di motherboard con chipset Z490, X570 e B550.

Queste nuove schede madri uniscono velocità estrema e tecnologie all’avanguardia per sfruttare tutta la potenza dei processori di ultima generazione.



Per godere della miglior esperienza di gioco, è possibile approfittare dell’ASUS Gaming Weeks per aggiornare anche la propria scheda video con un modello ASUS Dual, TUF o ROG Strix.





All’interno dell’ASUS Gaming Weeks sono incluse periferiche, monitor e router per tutti i gusti. Il grande XG49VQ si affianca a formati più tradizionali ma estremamente performanti come il velocissimo ROG Strix XG248Q a ben 240Hz, mentre le ROG Theta Electrect aspettano solo di essere affiancate a soluzioni da sogno come il ROG Pugio II e la tastiera Strix Scope TKL Deluxe.







Come funziona la promozione





1. Acquistare un prodotto ASUS idoneo tra 26 ottobre e il 22 novembre da uno dei partner selezionati



2. Inserire le informazioni richieste nel modulo di registrazione tra il 9 novembre e il 4 dicembre 2020



3. Dopo una verifica si riceverà il rimborso direttamente sul proprio conto bancario.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita