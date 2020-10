Pinterest: arriva il nuovo widget per iOS

Pinterest ha lanciato il widget di Pinterest per iOS 14, che permetterà di inserire una bacheca o una bacheca seguita direttamente sulla schermata Home del telefono, avendo l'ispirazione sempre a portata di mano.



Nelle ultime settimane sono salite alle stelle ricerche come "schermata home ios 14 indie" (15x), "estetica widget iPhone" (19x), "icone fluo per app" (14x) o "icone in bianco e nero per app" (14x), confermando il desiderio degli utenti di avere Pinterest direttamente nella schermata Home del telefono e di sfruttarne le nuove funzioni di personalizzazione.

Ecco come attivare il nuovo widget:



Toccare e tenere premuta un'area dello schermo e toccare il pulsante + nell'angolo in alto a sinistra per scegliere tra i widget disponibili

Scegliere la dimensione del widget e aggiungerlo alla schermata Home

Selezionare una bacheca o una seguita

L'immagine del widget può cambiare una volta all'ora o una volta al giorno, a seconda delle preferenze. È possibile, inoltre, scegliere il formato del widget, che può essere piccolo o grande. Toccando il widget, l'utente verrà indirizzato sul Pin nell'app

Per spostare il widget, occorre toccare e tenere premuto e posizionarlo dove si preferisce.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita