AMD sfida Nivia cone le Radeon RX serie 6000

I nuovi prodotti

AMD rinnova l'offerta per gli appassionati di gaming con le nuove schede grafiche Radeon RX serie 6000. I nuovi modelli sono. Denominatore comune dei nuovi prodotti è l'architettura RDNA2, evoluzione di quella presente nei prodotti della precedente serie 5000.Secondo i dati ufficiali, RDNA 2 raddoppia le prestazioni rispetto alla generazione precedente e incrementa fino al 54% le prestazioni per watt. Sotto l'aspetto tecnico sono da annotare un processo produttivo a 7 nanometri e una GPU composta da 26,7 milioni di transistor. Il confronto con i prodotti Nvidia è pressoché inevitabile visto il mercato che sono due i brand che si spartiscono il mercato. Ebbene, le Nvidia GeForce RTX 3080 e 3090 si basano su GPU con 28 miliardi di transistor: di più, ma non di molto.Le rinnovate prestazioni per watt su cui ha insistito molto Lisa Sue durante la presentazione sono figlie di Compute Unit e Infinity Cache del tutto rinnovate. Le nuove GPU infatti beneficiano di un'elevata dotazione di cache che permette di stipare molti più dati pronti per essere elaborati dalle unità di calcolo.A proposito di Compute Unit e Infinity Cache, i numeri parlano da soli: nella Radeon RX 6800 XT si contano 72 CU e 129 MB di cache, a fronte di una dotazione di memoria GGDR6 di 16 GB e di un bus da 256 bit. Tornando al paragone con Nvidia, questa volta sulla produzione di calore, la RTX 3800 perde contro la nuova Radeon per 320 Watt contro 300W.Mettendo ordine, Radeon RX 6800 XT è il prodotto di fascia media. La nuova entry level è la RX 6800, mentre il top di gamma è la Radeon RX 6900 XT. Della prima abbiamo detto le cose più importanti. L'entry level comunque non è un prodotto da disdegnare, grazie a 60 Compute Unit, a 128 MB di Inifinity Cache e a 16 GB di memoria.La potenza di elaborazione minore comporta una produzione di calore più bassa: 250 Watt. Secondo AMD, questo prodotto si inserisce sul mercato come diretto concorrente della Nvidia GeForce RTX 2800 Ti, a cui è convinta di dare la polvere con i contenuti in 4K.Chi non vuole scendere a compromessi però deve puntare sulla Radeon RX 6900 XT, il top di gamma in arrivo a dicembre che vanta 80 CU e mantiene lo spesso TPB della 6800 RX. Il prezzo però non è a buon mercato: