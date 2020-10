Apple: arriva un importante aggiornamento per Clips

È stato rilasciato l’aggiornamento più importante di, l’app Apple per creare video su iOS, con funzioni gettonatissime che consentono anche ai meno esperti di montaggio di creare con facilità divertenti video multi-clip su iPhone o iPad. Clips 3.0 , disponibile nell’App Store,che rendono ancora più semplice registrare e aggiungere effetti. Su iPad, Clips supporta l’orientamento orizzontale, la funzione di scrittura a mano con Apple Pencil e l’uso di un trackpad o mouse Bluetooth.La nuova versione consente inoltre agli utentii, anche in orizzontale e verticale, perfetti per creare contenuti accattivanti per le storie su Instagram, Snapchat, YouTube e altre piattaforme. Infine, Clips 3.0 è ottimizzata per registrare e condividere contenuti HDR utilizzando la fotocamera posteriore di tutti i modelli di iPhone 12, e realizzare così video con colori più vivaci e maggiore contrasto.“Da quando è stata lanciata, Clips è diventata una delle app iOS più popolari per la creazione di video, ed è utilizzata ogni giorno per realizzare milioni di progetti. Gli utenti apprezzano la semplicità con cui si possono creare con pochi tap video espressivi e divertenti su iPhone o iPad, da condividere con amici, familiari e compagni di scuola”,. “L’aggiornamento, che include un’interfaccia semplificata, nuovi effetti divertenti, la possibilità di filmare in orizzontale e verticale e di registrare contenuti HDR con il nuovo iPhone 12 o iPhone 12 Pro, consente agli utenti di aggiungere ancora più personalità e stile ai loro video.”