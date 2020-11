Fujitsu accelera i workload avanzati con il nuovo server Primergy GX2460 M1 basato su GPU NVIDIA

Fujitsu spinge sull'acceleratore globale della

trasformazione data-driven

rendendo accessibile ai clienti mainstream la potenza di calcolo per i workload AI accelerata dalle GPU NVIDIA. L'ampliamento del

portafoglio de

i server PRIMERGY GX

basati su GPU NVIDIA mette a disposizione prestazioni ad alta velocità per le attività di calcolo avanzate di oggi e di domani.

Il nuovo modello PRIMERGY GX M1 STYLISTIC Q5010 sarà disponibile in Italia attraverso FINIX Technology Solutions.





La maggior parte dei dati raccolti e memorizzati dalle aziende resta attualmente inutilizzata. Ma le possibilità del calcolo accelerato dalle GPU NVIDIA sono destinate a cambiare questa situazione. Secondo la società di analisi Gartner,

il mercato delle GPU per server continua a crescere con un tasso annuale composto superiore al 20%

.

Le aziende si avvalgono sempre più spesso delle GPU all'interno dei data center per accelerare significativamente workload come quelli inerenti AI, data science, deep learning, data analytics, virtual desktop infrastructure (VDI) e grafica.





Esplicitamente progettato per i workload accelerati via GPU, il nuovo Fujitsu Server PRIMERGY GX2460 M1 ottimizza tanto le capacità di calcolo quanto le operazioni e il trasferimento dati delle GPU NVIDIA facendo leva sulle tecnologie di processore più recenti attraverso CPU AMD avanzate e i bus PCIe Gen4.0. Tutto questo si traduce in un considerevole impulso alle prestazioni del server nei workload data-intensive. Le aziende possono creare un vantaggio competitivo ricavando una maggior quantità di insight e un valore più rapido dai propri dati per trasformare le customer experience, aprire nuovi mercati e rendere maggiormente produttivi dipendenti e processi.





Il rack server dual-socket PRIMERGY GX2460 M1 adotta processori AMD EPYC di seconda generazione fino a 32 core, 1TB di memoria DDR4 e fino a quattro GPU NVIDIA per data center. Otto drive NVMe/SATA mettono a disposizione uno storage velocissimo per grandi quantità di dati, mentre fino a sei2 interfacce PCIe Gen4.0 ad alta velocità supportano GPU, storage e schede di rete per rendere flessibile il server in termini di espansioni.

Con il suo fattore forma compatto il server è progettato per essere efficiente dal punto di vista dei consumi energetici, assicurando un più basso costo totale di possesso. Il sistema viene gestito facilmente a fianco delle altre infrastrutture di data center attraverso Fujitsu Software Infrastructure Manager (ISM).

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita