Amazon: al via l'evento dedicato agli amanti del vinile

The Dark Side Of The Moon, Pink Floyd

Fine Line, Harry Styles

Greatest Hits, Queen

Nevermind, Nirvana

Abbey Road - 50 Anniversario, Beatles

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Billie Hellish

Back to Black, Amy Winehouse

Rumors, Fleetwood Mac

Rough and Rowdy Way, Bob Dylan

Mix colonne sonore de I guardiani della Galassia

Gemelli, Ernia

Morricone 60 Years Of Music, Ennio Morricone

Il Concerto Ritrovato - Doppio LP, Fabrizio De Andrè

17 di Emis Killa e Jake la Furia (2LP autografato)

Persona (doppio vinile) Marracash

Mr Fini, Guè Pequeno

Fuori Dall' Hype Ringo Starr, Pinguini Tattici Nucleari

Bloody Deluxe Package Autografata, Bloody Vinyl

Ahi Maria, Rino Gaetano

Cip!, Brunori Sas

Famoso (Vinile Autografato), Sfera Ebbasta

Contatto, Negramaro

Accetto Miracoli - L'esperinza degli altri, Tiziano Ferro

Morricone Segreto, Ennio Morricone

Fortuna - LP Autografato, Emma Marrone

Le Sigle Più Belle Vol. 2 / 2 LP Rosa Trasparente, Cristina Davena

C'eravamo Tanto Odiati / LP Rosso Autografato, J Ax e Neffa

Magnifico Delirio (Vinile Giallo Limited), Donatella Rettore

Il Circo Mangione (Esclusiva Amazon.it Vinyl Week), Bandabardo’

Nella Tua Luce (Vinile Grigio Limited), Marlene Kunz

Claudio Baglioni 50esimo Anniversario Edizione Colorata Bronzo e numerata, Claudio Baglioni

Zara Zabara"12 Canzoni per Montalbano" Vinile Colorato Numerato, 180gr

Crepe - Vinile Colorato, Numerato ,180gr, Irama

Nuda - Vinile Autografato Colorato, Numerato, 180g, Annalisa

Il vinile è una passione che non tramonta mai e, anzi, coinvolge nuove e vecchie generazioni: in cima alla classifica dei vinili più acquistati in italia troviamo uno dei protagonisti della scena rap: Ernia con il suo nuovo album Gemelli. In Europa, a conquistare il podio è un classico intramontabile e amato da intere generazioni: The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.Questo il dato che emerge dalle classifiche annuali dei vinili più venduti su Amazon annunciate in occasione del lancio della quinta edizione della, la settimana di offerte dedicata agli appassionati dei 33 e dei 45 giri., i clienti potranno trovare sulla pagina dedicata all'iniziativa un'ampia selezione di album in offerta, dai classici della musica italiana ai più recenti successi rock e pop, con offerte speciali ed edizioni in esclusiva di vinili autografati.Proprio i grandi classici cult della discografia internazionale sono i protagonisti della classifica dei vinili più venduti negli store europei di Amazon nell'ultimo anno. La prima posizione è stata conquistata dal disco The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd, seguito da Fine Line, il secondo album del cantante britannico Harry Styles; mentre conquista la terza posizione il Greatest Hits dei Queen:Sempre più artisti emergenti decidono di incidere i propri album anche su vinile e il pubblico italiano li premia:con il suo albumGemelli, seguito al secondo posto dal grande Maestro Ennio Morricone con la sua raccolta Morricone 60 Years Of Music. Non manca nella top ten dei vinili più acquistati nel nostro Paese uno dei più grandi cantautori italiani, Fabrizio De Andrè che, con Il Concerto Ritrovato, troviamo in terza posizione seguito da altri artisti della scena rap come Emis Killa, Jake la Furia, Marracash e Guè Pequeno.Di seguito alcune edizioni esclusive su Amazon.it: