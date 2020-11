Western Digital insieme a Dropbox per accelerare l’adozione dell’infrastruttura Cloud

ha annunciato cheè una delle prime realtà ad adottare l’unità HDD (Hard Disk Drive) host-managed SMR (Shingled Magnetic Recording) Ultrastar → DC HC650 da 20TB Grazie alle nuove unità HDD con tecnologia SMR di Western Digital a fare da base di archiviazione alle sue piattaforme storage personalizzate, multi-exabyte, Dropbox prosegue nel suo cammino strategico, cogliendo i benefici di tecnologie ad elevata densità di storage e basso TCO senza rinunciare alla conservazione dei dati e alla loro disponibilità per gli oltre 600 milioni di clienti online., prima unità HDD da 20TB del settore, offre un TCO senza pari per data center cloud scale-out di livello enterprise grazie ad aumentati livelli di densità di storage e una migliore efficienza energetica. Dotati della più alta capacità del settore, i clienti a livello cloud ed enterprise riconosconoe stanno adottando questa tecnologia per far fronte alla massiccia crescita dei dati. Se consideriamo le esigenze su scala exabyte e i costi economici ed operativi associati al data center, si può generare un valore a lungo termine attraverso una riduzione dei costi per TB, una maggiore densità, un più basso dispendio energetico e maggiore affidabilità.All’interno dell’Ultrastar DC HC650 sono presenti tecnologie all’avanguardia,, il primo attuatore a tre stadi del settore e la quinta generazione della tecnologia HelioSeal.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita