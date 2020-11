Amazon.it: oltre 60 milioni i prodotti venduti dalle Pmi italiane

Lo studio parte dall’analisi delle performance nell’ultimo anno delle 14.000 PMI italiane che vendono attraverso Amazon.it ed evidenzia come l’utilizzo del canale online le abbia aiutate a mantenere o a far crescere il loro business anche in un periodo difficile.

Nel periodo dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2020, i partner di vendita italiani:

hanno venduto più di 60 milioni di prodotti nei nostri store, rispetto ai 45 milioni venduti nello stesso periodo l’anno precedente;

hanno venduto in media più di 100 prodotti al minuto;

hanno registrato vendite per una media di oltre 75.000 euro, in crescita rispetto ai 65.000 euro circa nello stesso periodo dell'anno precedente.

Nel 2019, Amazon ha investito in Europa più di 2,2 miliardi di euro in logistica, strumenti, servizi, programmi e persone per alimentare il successo dei partner di vendita, quasi tutti piccole e medie imprese.

Sono oltre 14.000 le PMI italiane che vendono su Amazon e che nel 2019 hanno registrato vendite all’estero per più di 500 milioni di euro. Di queste, circa 600 hanno superato 1 milione di dollari di vendite. Fino ad oggi, gli impatti positivi registrati hanno permesso alle PMI di creare oltre 25.000 posti di lavoro.



