Ultrainternet Fibra Voucher, l'offerta Tiscali per il voucher connettività

E' già disponibile l’offerta Tiscali Ultrainternet Fibra per il voucher connettività, il bonus governativo di 500€ per garantire la banda ultralarga e la fornitura di un personal computer o di un tablet a tutte le famiglie con ISEE fino a 20 mila Euro che ancora non dispongono di una connessione con profilo superiore a 30 Mbps.

Tiscali è infatti fra i primi operatori ad aver aderito al piano predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per aiutare i nuclei familiari meno abbienti a superare l’attuale divario digitale.

Le famiglie destinatarie della misura del governo, potranno quindi usufruire dei servizi di connettività veloce Tiscali e di un tablet a prezzi competitivi grazie all'offerta Ultrainternet Fibra Voucher che offre velocità fino a 1 Giga a 9,95€ al mese con chiamate a consumo, anziché 27,95€ al mese (opzione con chiamate illimitate a soli 2€ in più al mese).

Le offerte comprendono un tablet ad alte prestazioni, il Huawei MatePad 10.4” dotato di doppia connettività Wi-Fi + modulo 4G , ampio schermo, RAM 4GB, capacità di archiviazione 64 GB, batteria con la migliore durata della categoria e processore Kirin 810 Octa-Core di alto livello. Grazie a questo dispositivo, i clienti Tiscali avranno pertanto un prodotto top di gamma, prezioso alleato per una connessione estremamente semplice e veloce.

Attivazione e modem super Wi-Fi sono inclusi e inoltre i clienti avranno a disposizione 2 mesi di Infinity , il servizio di Streaming on Demand grazie al quale sarà possibile accedere gratuitamente a film in prima visione, serie TV, cartoni animati e molti altri contenuti, anch’essi compresi nel canone.

Per tutti i dettagli sulle offerte Ultrainternet Fibra Voucher e per abbonarsi, è possibile consultare il sito casa.tiscali.it , chiamare il 130 o recarsi presso un negozio Tiscali .