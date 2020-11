Lenovo presenta due nuovi monitor IPS da gaming

Lenovo ha annunciato due nuovi monitor da gaming da 27 pollici dotati di tecnologia In-Plane Switching (IPS), l'elegante

e il

, entrambi progettati per restituire immagini stabili e senza ritardi grazie alla tecnologia AMD FreeSync

Premium

.

Disponibili in Italia a partire da marzo 2021, grazie a una maggiore luminosità e a una migliore tecnologia questa nuova generazione di monitor massimizza le potenzialità dell'home entertainment e degli effetti visivi ideali per sessioni gaming più fluide e veloci.

Il nuovo Lenovo G27q-20 è un monitor piatto estremamente funzionale e particolarmente adatto al gaming e all'utilizzo nel lavoro da casa. È dotato di un display QHD (2560 x 1440) antiriflesso ad alta risoluzione da 27 pollici per un'esperienza realmente immersiva. Grazie a un refresh rate di 165Hz e alla tecnologia AMD FreeSyncTM Premium consente sessioni gaming fluide e una resa naturale dei movimenti. Il 27 pollici Lenovo G27-20 ha invece un refresh rate di 144 Hz e risoluzione Full HD (1920 x 1080). Entrambi hanno un MPRT (Moving Picture Response Time) di un millisecondo2 e tempi di risposta di 3 millisecondi per ridurre la sfocatura nei movimenti e ed eliminare effetti di streaking e ghosting.

Disponibili nel colore Raven Black con un sostegno a V ridisegnato, illuminato con LED azzurri a evidenziarne le caratteristiche gaming, entrambi i monitor hanno una luminosità di 400 nits e tre bordi praticamente senza cornici che offrono un'immagine a display estesa. La nuova base garantisce una maggiore stabilità, oltre a un look avveniristico. Il sostegno regolabile si manovra con facilità creando un'esperienza visiva ergonomica per gli occhi, il collo e la testa. Basta inclinare lo schermo in avanti o indietro, e alzarlo o abbassarlo, per adattare lo schermo al proprio comfort visivo. Entrambi i monitor sono certificati TÜV Rheinland, restituiscono immagini prive di sfarfallio e con basse emissioni di luce blu per proteggere la vista durante sessioni prolungate.

Entrambi i monitor supportano la funzionalità di decodifica High Dynamic Range (HDR) per una resa realistica dei colori e delle variazioni e gradazioni di luce con HDMI o DisplayPort (1.2), oltre a una connettività audio in uscita che si adatta alla maggior parte dei dispositivi da gaming. Inoltre, grazie al software Lenovo Artery è possibile regolare la luminosità, il contrasto e i colori del monitor in modo da ottenere un'esperienza gaming altamente personalizzata.





TMSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita