Avast: 7 app fake legate a Minecraft truffano milioni di utenti su Google Play

Skins, Mods, Maps for Minecraft PE , scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana; Skins for Roblox , scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana; Live Wallpapers HD & 3D Background , scaricata oltre 100.000 volte, addebitava 90 dollari l'anno;

, scaricata oltre 100.000 volte, addebitava 90 dollari l'anno; MasterCraft for Minecraft , scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana; Master for Minecraft , scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana; Boys and Girls Skins , scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana; Maps Skins and Mods for Minecraft , scaricata oltre 100.000 volte , addebitava 30 dollari a settimana.

Il team di Avast ha identificato app rivolte ai gamers, in particolare ai fan del popolare videogioco Minecraft. Queste cosiddette applicazioni "fleeceware" offrono nuove skin, sfondi colorati o modifiche per il gioco, ma addebitano agli utenti in modo sproporzionato centinaia di euro al mese. Avast ha segnalato sette di queste app a Google ma al momento sono tutte ancora attive. Il fleeceware è una categoria relativamente nuova di cybercrime che offre agli utenti un servizio interessante, di solito per un breve periodo di prova gratuito di pochi giorni. I truffatori si aspettano che l'utente dimentichi l'applicazione installata e la sua breve prova o non si accorga del costo reale dell'abbonamento. Le app in questione di solito hanno recensioni da 1 o 5 stelle, ma niente di intermedio e in genere hanno una valutazione complessiva a stelle basse. Il team di Avast ricorda che, nel caso in cui si sospetti di aver installato un'app fleeceware, non è sufficiente disinstallarla