Ericsson: il mercato 5G consumer varrà 31 trilioni di dollari entro il 2030

Il report stima anche che gli operatori potrebbero ottenere ricavi fino a 131 miliardi di dollari entro il 2030 solamente dai servizi digitali, commercializzando e offrendo in bundle casi d’uso 5G in modo proattivo. Circa il 40% di queste proiezioni di entrate è attribuito alla spesa dei consumatori per video avanzati, realtà aumentata (AR), realtà virtuale (VR) e gaming in cloud su reti 5G.



In base ai risultati dell’analisi, l’AR rappresenterà probabilmente più della metà di tutta la spesa dei consumatori per i media immersivi entro il 2030, a partire inizialmente dal gaming ed estendendosi poi ad altre aree come lo shopping, l’istruzione e la collaborazione remota.



I risultati principali sottolineano anche come l’impatto di COVID-19 sulle finanze personali e le priorità economiche possa aver influenzato la disponibilità dei consumatori a pagare un prezzo premium per gli abbonamenti 5G. All’inizio del 2019, il consumatore medio era disposto a pagare il 20% in più per il 5G. Con l’avvicinarsi della fine del 2020, tale cifra è scesa al 10%. Tuttavia, un early adopter su tre a livello globale è ancora disposto a pagare il 20% in più. Secondo il report, livelli così elevati di adozione da parte degli early adopter potrebbero aiutare a guidare la ripresa economica.



Inoltre, secondo il report, stimolando in modo proattivo l'adozione del 5G da parte dei consumatori,. Ciò potrebbe aumentare i ricavi della parte consumer a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 2,7% rispetto alla crescita piatta dei ricavi pari allo 0,03% che si avrebbe adottando un approccio passivo nel corso del decennio.