Cooler Master presenta Pi Case 40, dedicato al Raspberry Pi 4

solletica l'interesse degli amanti dei Raspberry presentando una accessorio pensato per l’ultimo: si chiamaed è una custodia realizzata interamente in alluminio che, oltre ad offrire un'elevata protezione contro urti ed un ampio grado di portabilità, è stata progettata per contribuire allo smaltimento del calore prodotto dai chip della scheda funzionando come un ampio dissipatori passivo.Cooler Master ha completamente sviluppato, il suo software dedicato (Pi Tool) e un set completo di pannelli aggiuntivi per casi d'uso specifici. In omaggio a tutta la community, Cooler Master sta rilasciando tutto open-source, lasciando ufficialmente agli appassionati la proprietà del progetto nella sua interezza.è progettato per gli utenti in movimento alla ricerca di un involucro protettivo affidabile ma tascabile per i loro sistemi.offre; il case racchiude la scheda Raspberry Pi in un elegante guscio di alluminio, ulteriormente protetto da un paraurti in TPU di alta qualità. Una volta assemblato, il sistema funziona più velocemente, più fresco e totalmente silenzioso senza la necessità di una ventola aggiuntiva, anche a velocità di clock elevate.Grazie al suo esclusivo design termico, Pi Case 40che raggiunge i livelli di prestazioni dei concorrenti raffreddati attivamente senza elementi in movimento o ventole di raffreddamento rumorose. Tutti i collegamenti sono reindirizzati sul lato, consentendo una migliore estetica e una migliore accessibilità. L'accessibilità e il materiale di fascia alta del Pi Case 40 lo rendono il case portatile più affidabile per gli utenti di Raspberry Pi.Una volta assemblato, il sistema funziona più velocemente, più fresco e totalmente silenzioso senza la necessità di una ventola aggiuntiva, anche a velocità di clock elevate. Grazie al suo esclusivo design termico, Pi Case 40 utilizza il raffreddamento passivo che raggiunge i livelli di prestazioni dei concorrenti raffreddati attivamente senza elementi in movimento o ventole di raffreddamento rumorose., è progetto per sbloccare maggiori funzionalità e consente un livello più profondo di personalizzazione per gli utenti. L'utility consente agli utenti di accedere a una preimpostazione di profili di overclock. Questi profili sono stati testati e convalidati in base alle prestazioni termiche dell'involucro Pi Case 40 di Cooler Master. Pi Tool fornisce anche il monitoraggio delle metriche di sistema e l'assegnazione di funzioni personalizzate al pulsante integrato.può essere installato sul sistema operativo Raspberry Pi su un Raspberry Pi 4 ed è completamente open source. Chiunque può personalizzare e implementare nuove funzionalità. Il pulsante di accensione consente di accendere e spegnere facilmente il sistema senza dover rimuovere la fonte di alimentazione daled è riconfigurabile per qualsiasi altra azione con una semplice modifica del codice o tramite Pi Tool Utility.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita