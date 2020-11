Bonus per pc e tablet, rivenditori di prodotti elettronici chiedono intervento anti-trust

Lahanno reso noto di avere dato incarico ad un pool specializzato in Diritto della Concorrenza per la presentazione di un esposto allain merito al decreto denominato «voucher» emanato in data 7 agosto 2020 dal Ministro dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 243 del 1° ottobre 2020. Si attende, inoltre per Venerdì 20 Novembre la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sulla richiesta di sospensiva del provvedimento Le rimostranze dei rivenditori e di tutta la filiera distributiva dell'elettronica in Italia si possono riassumere nella constatazione di essere stati estromessi dalla possibilità di consentire agli aventi diritto di scegliere dove utilizzare. I beneficiari infatti possono unicamente aderire ad una delle offerte predisposte dagli operatori di rete. Offerte che in alcuni casi sono state mescolate e sovrapposte ad iniziative promozionali che le stesse imprese telefoniche avevano già attivato autonomamente. In pratica si contesta "di avere sostanzialmente creato artificiosamente - ovvero il dispiego di ingenti risorse pubbliche - offerte sottocosto che minano la competizione tra imprese a danno dei rivenditori di prodotti elettronici".Aires e Ancra Confcommercio evidenziano "come tale scelta sia così illogica da rendere necessario da parte della stessa Infratel (la società controllata al 100% dal Ministero per lo Sviluppo Economico che ha messo a punto e gestirà il piano voucher) precisare nelle propria comunicazione istituzionale che il bonus non potrà essere speso presso rivenditori di PC e Tablet".",. "".gli fa eco Davide Rossi, Direttore Generale della Aires "".Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita