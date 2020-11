Kaspersky: Black Friday, italiani disposti a condividere propri dati personali per sconti online

La pandemia da Covid-19 ha avuto importanti ripercussioni su numerosi aspetti della vita quotidiana delle persone in tutto il mondo. Tra queste la necessità. Questo scenario ha probabilmente influito sui risultati diche ha rivelato chedel fatto che nel periodo natalizio o durante le giornate dedicate ai saldi online,e ha dichiarato di non è disposto a correre rischi in cambio di un grande affare. Il, invece, ha dichiarato cheper evitare problemi di sicurezza.I risultati dell’indagine di Kaspersky hanno rivelato, inoltre, che solo una piccola parte degli utenti è davvero consapevole del fatto che per evitare problemi di sicurezza dovrebbe prestare maggiore attenzione durante gli acquisti online, soprattutto considerando che è proprio durante i periodi di festa che le truffe di phishing vengono diffuse con maggiore forza. Ad esempio,ha affermato dimentre ilsi dichiaraper la sicurezza quando si acquista da brand sconosciuti che offrono grandi sconti."Lo shopping online è un modo facile e veloce non solo di fare acquisti ma anche di spendere tanti soldi. Le offerte arrivano direttamente nella nostra casella di posta e con pochi click e senza neppure alzarsi dal divano, gli acquisti arrivano direttamente a casa nostra. Qualche volta, però, questo vantaggioso metodo per fare shopping può nascondere qualche rischio. Nelle prossime settimane i brand lanceranno i saldi stagionali in anticipo rispetto a quanto previsto e sarà uno dei Black Friday più trafficati di sempre per i rivenditori online. Anche i truffatori si faranno trovare più pronti del solito per trarre vantaggio da tutti gli utenti inconsapevoli. Tenuto conto dell'anno difficile nel quale stiamo ancora vivendo, le offerte e gli sconti saranno ancora più allettanti per gli utenti che cercheranno di sfruttarli al meglio per i loro acquisti natalizi. È importante che gli utenti siano consapevoli dei rischi e riflettano sulle conseguenze di condividere i propri dati in cambio di un buon affare. È fondamentale, inoltre, riflettere sul fatto che non è assolutamente necessario condividere i propri dati personali per ogni acquisto, si tratta solo di un trucco per indurre gli utenti a rivelare le informazioni personali. Inoltre, è necessario assicurarsi sempre che le offerte ricevute siano autentiche prima di effettuare qualsiasi acquisto, in questo modo potrete ridurre i rischi di potenziali truffe e godervi il Natale",Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita