Nokia, Elisa e Qualcomm raggiungono il record di velocità 5G

Nokia, Elisa e Qualcomm hanno annunciato di aver raggiunto la velocità 5G più elevata al mondo su una rete commerciale in Finlandia, arrivando per la prima volta a 8 Gbps su due dispositivi 5G mmWave connessi simultaneamente.

L'elevata velocità, ottenuta in un

flagship store di Elisa a Helsinki, sarà in grado di supportare bassa latenza e servizi a banda larga, quali download video ad alta velocità, applicazioni mission-critical o di realtà virtuale (VR) e aumentata (AR). L'implementazione del servizio è prevista per il 2021.





Enrico Salvatori, Senior Vice President e President, Qualcomm Europe/MEA, ha affermato: "Siamo estremamente orgogliosi della collaborazione realizzata per questo evento storico, che rappresenta un importante traguardo per il 5G mmWave. L'impegno di Qualcomm Technologies in ambito ricerca e sviluppo per indirizzare la prossima generazione di connettività wireless, insieme al lavoro svolto con Elisa e Nokia, hanno trasformato questo obiettivo in realtà. I risultati raggiunti oggi mostrano il vero potenziale di questa tecnologia e siamo entusiasti di continuare a collaborare con i leader del settore per fare del 5G mmWave una realtà commerciale."

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita