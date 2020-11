Microsoft dà il via al Black Friday: fino a 500 Euro di sconto su prodotti Surface e Xbox

In occasione della settimana del Black Friday, Microsoft ha annunciato una serie di offerte imperdibili che faranno felici gli amanti dello shopping online e tutti coloro alla ricerca del perfetto regalo hi-tech per Natale.

Da lunedì 23 novembre a domenica 29, sul Microsoft Store sarà infatti possibile trovare sconti esclusivi fino a 500€ sul meglio della famiglia Surface e sulla lineaXbox.

Inoltre, per offrire il massimo della sicurezza ai clienti che scelgono di acquistare online, Microsoft Store garantisce consegne rapide, 60 giorni di resi gratuiti senza costi di spedizione e 90 giorni di assistenza gratuita su tutta la gamma Surface.





Chi è intenzionato ad approfittare del Black Friday per rinnovare la propria postazione per lo smart working o per le lezioni a distanza troverà sul Microsoft Store molte offerte interessanti, in grado di rispondere a ogni esigenza.

Per chi è alla ricerca di un 2-in-1 versatile e potente, Microsoft Store propone l'iconico Surface Pro 7 che, grazie al suo processore Intel Core di decima generazione, si rivela perfetto sia per la produttività sia per l'intrattenimento a casa ma anche durante gli spostamenti.

Surface Pro 7

è acquistabile con sconti fino al 29% su tutta la gamma oppure all'interno dei

pacchetti risparmio

, che per i modelli con Intel Core i5 da 128GB e 256GB includono l'esclusiva Type Cover con tastiera.





Chi, invece, desidera un dispositivo dalle dimensioni più contenute adatto sia a un utilizzo in famiglia sia in azienda, troverà la soluzione perfetta nel Surface Go 2, il device più piccolo della famiglia che combina un'incredibile qualità in un design leggero e portatile. Tutta la gamma

Surface Go 2

vanta sconti fino al 29% e anche in questo caso è possibile acquistare il

pacchetto risparmio

, che per la configurazione CoreM WiFi 128GB include la Type Cover con tastiera.





E non è finita qui! Microsoft Store soddisfa anche chi preferisce un notebook dalla forma tradizionale ma dalle linee eleganti che contraddistinguono tutta la famiglia Surface, suggerendo Surface Laptop 3 che, disponibile nelle varianti da 13,5'' e 15'', garantisce ottime velocità e performance e un'autonomia che consente di utilizzare il dispositivo per l'intera giornata lavorativa.

Surface Laptop 3

può essere acquistato con sconti fino al 29%.





Infine, studenti, insegnanti e genitori troveranno sul Microsoft Store anche uno sconto dedicato fino al 10% sui nuovi

Surface Laptop Go, Surface Pro X, Surface Headphones 2 e Surface Earbuds

.





Ma il Black Friday non è solo produttività e Microsoft Store ha pensato anche ai gamer amanti dell'intrattenimento firmato Xbox: durante la settimana del Black Friday è infatti possibile acquistare

Xbox One S

al prezzo di 249,99€ invece di 299,99€, risparmiare fino al 60%

su una serie di

titoli selezionati

– inclusi FIFA 21 Champions Edition, Watch Dogs Legion, Marvel's Avengers e tanti altri ancora – e ottenere a solo 1€ il primo mese di

Xbox Game Pass Ultimate

, che include Xbox Live Gold e offre l'accesso a oltre 100 titoli su console, PC e dispositivi Android, nonché all'abbonamento EA Play, per giocare a 60 tra i migliori giochi per PC e console di Electronic Art.

