Esport: Twitter e Dive Esports siglano la prima partnership in Italia

, azienda specializzata nel campo degli esports e dei media, hanno annunciato il

lancio di una partnership innovativa

in Italia per promuovere e monetizzare i contenuti premium che verranno pubblicati sugli account Twitter ufficiali di

.



Per celebrare questa inedita partnership, Twitter e Dive Esports si affronteranno in una

speciale partita a FIFA “Twitter For Good”, che sarà trasmessa in diretta su Twitter.



Con il nuovo accordo, Dive Esports si unisce all’

Amplify Programme di Twitter

, che dà la possibilità agli inserzionisti di allinearsi con i contenuti brand-safe pubblicati dai principali

editori mondiali nel mondo dello sport, dell’informazione e dell’intrattenimento.



La collaborazione è la partnership più recente in ordine di tempo siglata da Twitter con alcune le tra più importanti società sportive e del gaming a livello globale.

Inoltre, a partire dal mese di novembre, il team di

lancerà due nuove attività speciali su Twitter:

● Un’attività di Q&A in diretta su Twitter con i giocatori e/o lo staff tecnico e alcuni ospiti speciali, che risponderanno alle domande della community sulle loro partite, dando consigli e avvicinandosi alla fanbase;

● Un commento tecnico da parte dello staff degli allenatori che verrà trasmesso su Twitter dopo le gare per condividere il punto di vista degli esperti con la community degli esports.

Twitter è il luogo virtuale dove gli sviluppatori, i media specializzati, le aziende del settore, i tornei di esport, le squadre e i giocatori possono interagire tra di loro e con la rispettiva fanbase di appassionati. Gli ultimi dati diffusi da Twitter confermano questo trend:, mentre nel 2019 sono stati più di 1,2 miliardi.Il gaming e gli esport continuano ad essere tra i temi più popolari su Twitter, come dimostrato da un aumento del 71% del volume di conversazioni generate dai gamer in tutto il mondo e un incremento degli autori unici pari al 46%.: ogni giorno 466 mila persone in Italia dichiarano di seguire un evento di esport. Questo bacino cresce a 1 milione e 410 mila persone - +22% su base annuale - se si considerano anche coloro che ammettono di seguire un evento di esport non ogni giorno, bensì diverse volte nel corso della settimana. Il 22% della fanbase - all'incirca 310 mila e 200 persone - ha cominciato a seguire gli esport solo nell'ultimo anno. In media,, un incremento di tempo pari al 35% rispetto all'anno scorso e ora vicino al consumo televisivo settimanale (all'incirca 7,6 ore). Durante il lockdown, i fan di esport hanno trascorso più tempo rispetto al solito giocando ai videogiochi (48%), guardando la TV o film in streaming/on demand (45%) e utilizzando i social media (45%).