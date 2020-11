Verbatim entra nel mondo del gaming con il nuovo marchio SureFire

C'è un nuovo marchio che si affaccia nel campo dei prodotti per il gaming. SureFire è il nuovo marchio di proprietà di Verbatim appositamente progettato per gli appassionati di giochi per PC e console. I primi prodotti lanciati sotto questo nuovo marchio sono gli ​ HDD e ​ SSD ​ esterni ​ SureFire GX3 ma entro la fine dell'anno la gamma si amplierà con molti altri prodotti per il gaming.

Playstation, Xbox, laptop e PC hanno capacità di archiviazione limitata mentre i giochi più recenti riempiono rapidamente la memoria interna dei dispositivi senza lasciare spazio per nuovi titoli. I nuovi dischi rigidi e SSD da gioco esterni SureFire forniscono spazio di archiviazione esteso appositamente progettato per i giocatori che desiderano salvare la propria libreria di giochi in un dispositivo comodo, ad alta capacità e portatile. Con HDD Gaming SureFire da 2 TB in grado di memorizzare più di 50 giochi, i giocatori non devono più decidere quali giochi eliminare dalla loro console o PC per fare spazio a quelli nuovi: possono tenerli tutti al sicuro sui drive SureFire e nel caso anche portarli anche con sé per giocare a casa di un amico.

I dischi rigidi e gli SSD Gaming SureFire sono plug-and-play e consentono ai giocatori di essere operativi in pochi minuti e, essendo di dimensioni compatte e senza cavo di alimentazione, possono restare semplicemente in soggiorno come essere facilmente trasportati per giocare in un altro luogo. In alternativa, l'unità può essere utilizzata come un normale dispositivo di archiviazione esterno per il salvataggio dei dati del proprio computer.

I GX3 Gaming SureFire sono dotati di luci LED multicolore RGB che cambiano in armonia con le moderne configurazioni di gioco e presentano un design accattivante e spigoloso che si ispira alle console più recenti. Le unità hanno preinstallato il software Nero Backup per il backup completo del sistema e la funzionalità di ripristino che consente agli utenti di pianificare backup automatici.

Grazie alla connessione USB Superspeed 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) il caricamento e il backup dei giochi è estremamente rapido. Inoltre gli HDD e SSD Gaming SureFire includono un cavo da Micro-B a USB-A e un adattatore da USB-A a USB-C che consente ai possessori di Mac e PC di beneficiare di una migliore connettività alle porte USB-C e USB-A.

SureFire GX3 Gaming Hard Drive ha un prezzo suggerito di vendita di ​89,00 euro per la versione da 1 TB (codice 53681) e ​129,00 ​euro per 2 TB (codice 53682), mentre ​SureFire GX3 Gaming SSD ha un prezzo di vendita consigliato di ​119,00 ​euro per la versione da 512 GB (PN 53683) e 179,00 ​euro per 1 TB (PN 53684).