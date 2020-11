Kaspersky: nel 2020 gli italiani spenderanno di più online durante il Black Friday

pandemia di COVID-19

farà più acquisti durante il Black Friday per il Natale

Per evitare che questo anno così turbolento possa influire negativamente sugli acquisti di Natale, gli utenti italiani hanno deciso di adattarsi ai cambiamenti causati dallae dedicarsi alla ricerca di ottimi affari online. Infatti, secondo quanto emerso dalla nuova ricerca di Kaspersky, il 74% degli italiani ha deciso che quest'anno. Inoltre, il 40% si affiderà allo shopping last minute per cercare di ottenere sconti più alti.Nel tentativo di godersi il Natale nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e non rinunciare ai regali, gli italiani stanno orientando i propri acquisti verso opzioni alternative rispetto ai negozi fisici. Infatti, invece, ha affermato addirittura di.Oltre ad un aumento delle vendite online, dai risultati della ricerca di Kaspersky è emerso anche che, nonostante la recessione economica che ha colpito l'Europa, la maggior parte degli italiani non ridurrà le proprie spese natalizie.a causa delle difficoltà economiche causate dalla pandemia. Tuttavia, all'aumentare del numero di utenti a caccia di affari online, cresce anche il numero di rischi in cui si può incorrere come truffe e siti fraudolenti. Nonostante ciò,non intende cedere i propri dati personali per ottenere uno sconto."Da sempre il Natale rappresenta un evento importante per molte persone e quest'anno, molto probabilmente, lo sarà ancora di più. Le persone hanno bisogno di compensare, almeno in parte, i disastri che la pandemia ha causato durante il 2020. È ragionevole, quindi, pensare che per rimanere al sicuro e approfittare di qualche offerta, la maggior parte degli utenti quest'anno sceglierà di fare acquisti online. Andrebbe tenuto in considerazione, però, che tutto ciò che attira l'attenzione delle masse inevitabilmente richiama anche quella dei cybercriminali. Proprio come i borseggiatori si riversano nelle zone più affollate della città per avere maggiori opportunità di mettere a segno qualche colpo, anche i cybercriminali seguiranno i trend di acquisto dei consumatori e tenteranno di approfittare della voglia di fare affari e risparmiare. Consiglio, quindi, di usare un po' di buonsenso durante gli acquisti online. Una cosa che bisogna sempre tenere a mente è che ciò che sembra troppo bello per essere vero, probabilmente non lo è"